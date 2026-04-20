經典賽／返美每場比賽仍見台灣球迷 費爾柴德對中華隊表達感激

費爾柴德。 （聯合報系資料照／特派記者余承翰東京攝影）

第6屆世界棒球經典賽 已經結束1個多月，官網今天推出台美混血球員費爾柴德（Stuart Fairchild）的專訪，從他本來擔心加入中華隊，到台灣球迷瘋狂支持，都有非常詳盡的報導，這位30歲好手說：「台灣人民對棒球的影響和關心，我在經典賽前完全不知。」

費爾柴德打完經典賽後回到守護者隊春訓營，開季從小聯盟3A起步，目前出賽18場，打擊率3成33、全壘打3支、打點8分，繼續等待重返大聯盟的機會。

官網指出，費爾柴德在東京巨蛋爆滿球迷前轟出兩支全壘打後，回到美國比賽突然變得安靜，他坦言有點文化衝擊。

費爾柴德擁有5年大聯盟資歷，首次代表母親的家鄉參賽，迅速成為中華隊最有人氣的球員之一，他說：「今年到目前為止，我在美國打的每場比賽（包括熱身賽、3A比賽），至少會有一位台灣球迷出現在球場，有些人告訴我，他們從聖地牙哥開車8個小時到亞利桑納州看我。」

費爾柴德向官網透露，他會盡可能和這些台灣球迷碰面，感謝他們的支持，表達對中華隊給自己一切的感激之情。

官網指出，中華隊前往日本備戰經典賽，在宮崎與日本職棒二軍進行熱身賽，看台上擠滿喧鬧的台灣球迷，預賽在東京巨蛋開打後，這種歡呼聲更被放大；費爾柴德表示，台灣球迷營造出震耳欲聾的氣氛，讓中華隊感覺擁有主場優勢，即使對決日本隊也是如此。

更讓費爾柴德吃驚的是，這些球迷不只崇拜，而且無論比賽結果如何都不會動搖，就算中華隊連輸澳洲、日本，他從未聽過任何嘲笑，「感覺他們一直在你身邊，希望你能得到最好的結果，不管如何都會支持。」

費爾柴德對捷克隊轟出滿貫砲，對南韓隊再轟出兩分全壘打，幫助中華隊一度超前比數，回想當時心情「跑向一壘時看著球，祈禱飛出全壘打牆」，他表示，上場打擊時，感覺東京巨蛋幾乎鴉雀無聲，確定是全壘打時，整個球場都爆發了，真的從來沒有聽過這樣的聲音。

官網特別提到，費爾柴德在經典賽兩支全壘打、6分打點，比去年在勇士隊大聯盟、3A合計31場比賽還多，中華隊提早出局並沒有減弱台灣球迷對他的喜愛，他為球隊所做的努力未被忽視。

官網指出，經典賽開打前，費爾柴德的Instagram帳戶粉絲數還不到5萬，而在他回到美國後的幾天內，已經超過33萬，台灣悠遊卡公司推出的紀念卡需求量很大，以至於需要進行為期1周的預訂過程。