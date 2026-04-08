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MLB／大谷翔平6局無責失勝投被搞砸 連續43場上壘追平鈴木一朗

記者葉姵妤／即時報導
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大谷翔平。(路透)
大谷翔平。(路透)

道奇隊日職球星大谷翔平本季第二場「二刀流」出賽，對上藍鳥隊先發6局失1分（非自責分），但退場後勝投被牛棚搞砸，而他擔任先發第1棒沒有敲出安打，但選到1次保送，延續跨季連續43場上壘，最終道奇隊以3：4遭逆轉吞敗，終止5連勝。

「打者大谷」今天在藍鳥主場羅傑斯中心（Rogers Centre）率先上場，面對藍鳥先發投手希斯（Dylan Cease）選到四壞球保送，連43場上場，追平鈴木一朗所保持的日本球員紀錄，之後3打數沒有敲安打，吞下2K。

「投手大谷」在去年世界大賽後再次登板對決藍鳥，今天在首局被史布林格（George Springer）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）揮出兩支安打，一、二壘有人時首度對決岡本和真，用一顆100.1英哩（約161公里）的火球將他三振出局。

大谷翔平投到3局下與瓦修（Daulton Varsho）對決7球後投出四壞球保送，接著因捕手捕逸讓跑者攻佔二壘，2出局後再被桑契斯（Jesus Sanchez）揮出二壘打失1分，中斷個人擔任先發投手連續25.1局無失分紀錄。

之後大谷翔平連續解決6名打者，直到6局下被小葛雷諾敲二壘打，但他隨後在三壘有人時讓岡本和真擊出三壘飛球出局，再製造滾地球解決克萊門特（Ernie Clement），化解失分危機。

大谷翔平投完6局退場，共用96球，被擊出4支安打，有1次保送，送出2次三振，失1分非自責分。成為自2016年前田健太後，道奇隊首位開季連續兩場至少投6局且無責失的投手。

前6局打完道奇隊以2：1領先藍鳥，7局上再追加1分，但7局下崔爾（Jack Dreyer）登板接替大谷翔平的投球，沒能守住局面，藍鳥隊追平比數，也將大谷翔平的勝投打飛，8局下藍鳥攻回超前分，終場以4：3逆轉勝出，終結6連敗。

日本 鈴木一朗 大谷翔平

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