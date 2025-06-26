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MLB／山本由伸第7勝苦等1個月 道奇追平老虎並列最強球隊

記者藍宗標／即時報導
道奇先發投手山本由伸先發5局無失分，奪下本季第7勝。（美聯社）
道奇先發投手山本由伸先發5局無失分，奪下本季第7勝。（美聯社）

道奇隊作客丹佛，25日對洛磯隊進行3連戰第2戰，打到6局上因雨暫停，道奇先發投手山本由伸提前結束投球任務，先發5局無失分，奪下本季第7勝，道奇終場8：1獲勝，本季對戰洛磯5場全贏。

山本5月27日投贏守護者隊後，本月陷入低潮，前4場先發合計20.2局失12分，而且全是自責分，這段期間防禦率達5.23、吞下3連敗，25日終於拿到等了1個月的勝投，本季戰績7勝6敗、防禦率2.61，追平去年勝場數。

山本25日投完前5局只用56球，開賽連續解決8人次，3局下2出局才被揮出首支、也是唯一安打，讓洛磯一路掛零。

洛磯23歲菜鳥投手洛磯先發投手杜蘭德（Chase Dollander），生涯首次對決道奇，投完5局也未失分，兩隊0：0僵持。

6局上戰況發生變化，道奇突破杜蘭德的封鎖，2出局二、三壘有人時，孟西（Max Muncy）關鍵安打攻下兩分；此時比賽因雨暫停，杜蘭德也退場，復賽後洛磯牛棚繼續失分，讓道奇在6到8局一共攻下8分，山本勝投到手。

孟西23日對國民隊之戰轟出雙響砲，單場7分打點追平個人生涯最佳紀錄，25日再度火力大爆發，7局上轟出滿貫砲，本季第12轟出爐，全場攻下6分打點，光是最近3戰就有13分，成為道奇3連勝大功臣。

大谷翔平2打數1安打、被保送兩次（1次故意四壞）、跑回兩分，本季得79分繼續在大聯盟領先，27支全壘打也是國聯全壘打王，只落後美聯水手隊羅利（Cal Raleigh）、洋基隊賈吉（Aaron Judge），兩人分別是32、28轟。

道奇戰績升至50勝31敗，不但是國聯首支50勝球隊，也追平老虎隊並列大聯盟第1；洛磯本季對戰道奇5連敗，杜蘭德25日吞下6連敗，戰績掉到2勝8敗、防禦率6.06。

道奇 蘭德 賈吉

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