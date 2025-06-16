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MLB／「藍色大谷」首度二刀流 他用一句話爭取到光速回歸

記者陳宛晶／即時報導
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羅伯茲說，大谷翔平以教士為投手回歸的第一個對手，說明了他有多好勝。(路透)
羅伯茲說，大谷翔平以教士為投手回歸的第一個對手，說明了他有多好勝。(路透)

大谷翔平首度在道奇隊啟動「二刀流」，成為棒壇關注的一場比賽，道奇總管高梅斯（Brandon Gomes）賽前也難掩興奮，「這是一個大日子，之前都是在另一側休息室看他又投又打，但現在他就在我們這裡。」道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）也透露大谷如何成功爭取到這場先發，「他跟我說，『我已經沒其他事可做了，我準備好了』」，羅伯茲表示，二刀流對他自己、對道奇來說都是全新領域，自己能做的，「就是傾聽選手、相信選手。」

大谷前一次投球出賽已是2023年8月23日，當時仍穿天使球衣，道奇如今終於等到他穿上藍色戰袍後首度二刀流出賽，對手為教士隊。

高梅斯表示，大谷的每一次牛棚、實戰投打之後，球隊與他的溝通都非常順暢無礙，而這場先發實際上是在公布前24到48小時之間才做出決定，原因就如同總教練羅伯茲（Dave Roberts）所說，大谷認為下午投實戰投打、晚上擔任打者出賽，所耗費的體力和在比賽中二刀流差不多，更想把子彈用在比賽中。

高梅斯也被問到對於大谷翔平恢復二刀流後的出賽計畫，他表示，大谷仍會維持在打線上固定先發出賽，但如果他覺得自己需要喘口氣，就會幫他安排休兵日。

此外，媒體也很關心佐佐木朗希的進度，高梅斯透露，朗希今天有做加重球訓練，「他感覺很好，現在評估他何時可以回來還太早了，但至少今天對他來說是正向的一天。」

大谷前一次投球出賽已是2023年8月23日，當時仍穿天使球衣，道奇如今終於等到他...
大谷前一次投球出賽已是2023年8月23日，當時仍穿天使球衣，道奇如今終於等到他穿上藍色戰袍後首度二刀流出賽。(美聯社)

大谷翔平的投球回歸日程，從一開始所說的明星賽後，到明星賽前「機率比0%高一點點」，再到昨天賽前為預計再投一次實戰投打，結果就在賽後，道奇宣布大谷隔天就要先發出戰教士。

羅伯茲今天賽前受訪透露，大谷跟他說：「我還需要做什麼才能在大聯盟比賽投球？我已經沒有其他事可做了。」、「我已經準備好了，我現在可以投了嗎？」

在執教「二刀流」這件事上，羅伯茲自認是菜鳥，「這對我們、對道奇來說，都是全新領域。」既然大谷說自己準備好了，他選擇相信球員的判斷。羅伯茲也透露，原本此役計畫將他調離第一棒，這樣他就不用在一局上的投球之後，下半局馬上又要打擊，「但他說他沒問題。」

選在面對教士的系列賽復出，或許也是大谷的任性，羅伯茲說：「這是他想要的，對手剛好是教士、分區宿敵，以教士為投手回歸的第一個對手，我想這說明了他有多好勝。」

大谷今天的出賽可能是「1局限定」，也可能還有第2局，羅伯茲表示，他會根據大谷的投球數、揮臂感覺、首局結束後的狀況再作評估，「他已經有一段時間不曾投球出賽了，所以我會說，我們沒有做任何預設，全看臨場判斷。」

「大谷是地表最強球員，他在高中時所做的事，現在在大聯盟依然在做。」此役將是大谷穿上道奇球衣後首度「二刀流」出賽，羅伯茲在這段訪問中再次表達對大谷的欽佩，他笑說：「我們之中應該有些人高中時也是二刀流吧！但他在這個層級也展現這樣的投打實力，讓大家都很震驚，這真的是太瘋狂了（This is just bananas.）。」

羅伯茲 道奇 大谷翔平

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