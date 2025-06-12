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MLB／教宗戴白襪球帽 菜鳥投手：梵蒂岡的人會變成球迷

記者藍宗標／綜合報導
教宗戴上白襪球帽。(路透)
教宗戴上白襪球帽。(路透)

天主教新教宗良十四世（Pope Leo XIV）11日在梵蒂岡公開露面時，戴著白襪隊球帽亮相，成為大聯盟官網首頁的焦點新聞，白襪總教練凡納伯（Will Venable）笑說：「有看到一些相關報導，這太棒了，我喜歡教宗的支持，也需要這種支持。」

良十四世是芝加哥人，也是史上首位美國籍教宗，本來就是白襪死忠球迷，2005年世界大賽還到現場觀戰，當時白襪4連勝扳倒太空人隊，奪下苦等88年的冠軍。

白襪菜鳥投手泰勒（ Grant Taylor）表示，棒球在全球發展愈來愈快，但在歐洲還不夠，教宗在梵蒂岡戴上白襪球帽，也許那裡的人都會成為白襪球迷，「這樣一來，我們的球迷就能稍微壯大一些了，實在很酷。」

泰勒首次站上大聯盟投手丘，對太空人隊後援1局無失分，投12球有6球超過100英里，拿到生涯第1場中繼成功，幫助球隊4：2獲勝。

大聯盟官網指出，教宗一直力挺白襪，可能有看到或是讀到這位新秀的表現，泰勒笑說：「確實有想到這件事，11日我和家人開玩笑，不知道教宗知不知道我的名字。」

凡納伯也想知道教宗認不認識他，坦言以前從未想過這個問題，但很高興他支持白襪，這實在太棒了。

教宗 太空人 梵蒂岡

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