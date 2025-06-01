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MLB／山本由伸生涯單場最慘 道奇不敵洋基 「谷吉」同場4支0

記者陳宛晶／即時報導
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山本由伸承擔敗投，防禦率從賽前的1.97漲到2.39。(美聯社)
山本由伸承擔敗投，防禦率從賽前的1.97漲到2.39。(美聯社)

山本由伸把關的一戰，意外上演短局數失血，1日先發只撐3.2局失4分，道奇隊終場以3：7不敵洋基隊，無緣完成3連戰清盤。大谷翔平、賈吉（Aaron Judge）的巔峰對決，兩人都以4打數沒安打作收。

山本過去與洋基有兩次過招，去年6月7日演出7局無失分好投無關勝敗，世界大賽第二戰則以6.1.局失1分奪勝；今年首度面對洋基，山本踢到鐵板，1日先發3.2局被敲7安打、失4分、承擔敗投，防禦率從賽前的1.97漲到2.39。

山本首局先在一、二壘有人時被多明奎茲（Jasson Domínguez）敲安掉分，道奇艾德曼（Tommy Edman）2局下陽春砲追平，但他隨即在3局上保送賈吉開局，再被萊斯（Ben Rice）掃出兩分砲，後續沃爾普（Anthony Volpe）、威爾斯（Austin Wells）安打串連，再因山本的暴投送分，洋基單局攻下3分。

山本第4局解決賈吉後，用球數已達96球，面對前打席開轟的萊斯前，道奇決定換投，班達（Anthony Banda）接手賞出3球三振，將道奇的落後差距凍結在1：4。

這是山本轉戰大聯盟兩年第4次投不滿4局，也是本季第1次，1日被揮出7支安打，出現3次保送，失4分都是自責分，單場被安打數追平個人最差紀錄。

洋基第5局進帳2分，先發投手亞斯布洛（Ryan Yarbrough）以6局失1分好投、帶著6：1領先退場，羅艾西加（Jonathan Loaisiga）第7局遭帕赫斯（Andy Pages）、孟西（Max Muncy）各敲一發陽春砲。

大谷1日4打數掛蛋，吞下1次三振，全場未上壘；賈吉4打數也繳白卷、2K，靠1次四壞保送上壘、跑回1分。

洋基 賈吉 道奇

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