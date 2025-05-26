MLB／大谷翔平第1球就開砲 山本由伸6局好投奪第6勝

山本由伸繳出6局失2分優質先發。(美聯社)

道奇 隊日籍投手山本由伸 再度演出一場好投，面對守護者隊繳出6局失2分優質先發，大谷翔平開賽第1球就以陽春砲相挺，聯手幫助道奇以7：2贏球，山本拿下本季第6勝，大谷則以19轟再度站上全壘打榜單獨領先位置。

山本由伸此役遇到「蟲蟲危機」來襲，讓他賽後笑答：「現在才知道我討厭蟲子，我小時候還滿喜歡的說。」

山本先發6局僅被敲3安打、失2分，送出7次三振，先是第3局以保送艾里亞斯（Gabriel Arias）、馬丁尼茲（Angel Martínez）安打開局，讓守護者陸續靠高飛犧牲打、滾地球推進壘包，攻下1分，第6局拉米瑞茲（José Ramírez）二壘打、曼札多（Kyle Manzardo）一壘打串連，守護者再下一城。

山本拿下本季第6勝，在國聯並列第3，防禦率從賽前的1.86漲為1.97，維持在國聯第2，僅次於效力大都會隊的日本同胞千賀滉大。

此役在守護者進步球場（Progressive Field）進行，位於伊利湖畔的克里夫蘭，每年春末夏初以及初秋時節都會碰到蠓蟲季，比賽遇到大量小蟲攪局，也讓山本坦言必須努力不分心，「他們說這種蟲防蚊液不管用，所以我只能忍耐。」他說在日本雖碰過幾次，像是在仙台的比賽就曾遇過，但大致上來說並不常見。

台灣球迷對克里夫蘭的「蟲蟲危機」應該不會太陌生，王建民仍在洋基 陣中的2007年賽季，當年洋基、印地安人隊（守護者前身）美聯分區系列賽第二戰，張伯倫（Joba Chamberlain）正是在遭遇蟲蟲襲擊的情況下，影響投球，最終救援失敗。