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MLB／紅襪布勒被判壞球爆粗口 與教頭雙雙被驅逐

體育新聞組／綜合報導
紅襪先發投手「少主」布勒對主審爆粗口。(歐新社)
紅襪先發投手「少主」布勒對主審爆粗口。(歐新社)

紅襪隊「少主」布勒（Walker Buehler）20日傷癒復出，沒想到只投2.1局就被驅逐出場，紅襪靠著6名牛棚投手合力封鎖，終場以2：0完封大都會隊。

布勒第3局面對索托（Juan Soto）時，一顆7號位的球被主審判定成壞球，布勒當下情緒失控大吼，「這球他X的在正中間，X你的。」主審請布勒回去投球，布勒沒有冷靜下來，隨後被驅逐出場。

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）隨後也被驅逐，根據裁判長的說法，柯拉向主審表達不滿時，使用激烈言詞，「他確實罵了，而且不是用好聽的話。」

紅襪靠著納瓦茲（Carlos Narvaez）和狄佛斯（Rafael Devers）2發陽春砲，加上6名牛棚投手合力守成，終場以2：0完封大都會。布勒賽後受訪時說，「這對我來說很矛盾，我堅信我看到的沒錯，但這是團隊運動，而我讓事情失控。這是我最失望的地方。」

柯拉在被趕出場時怒摔休息室電話，導致電話外殼脫落，他笑說：「我通常不會這麼激動，但這次例外，而且手還真的有點痛。」柯拉昨天因參加女兒畢業典禮而缺陣，他幽默表示，「昨天我們贏球，看起來我不在效果不錯，所以20日就再試一次。」

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