我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華婦舊金山日落區住家外無端遭不明人士攻擊 身心受創

紐時：持綠卡者犯罪 再入境恐遭嚴審 超速等輕罪也有風險

MLB／馬林魚史陶爾斯再見滿貫砲 101.7英里速球開轟破隊史

記者藍宗標／即時報導
馬林魚史陶爾斯3日擊出再見滿壘全壘打，幫助球隊獲勝，接受潑水慶祝儀式。（美聯社）
馬林魚史陶爾斯3日擊出再見滿壘全壘打，幫助球隊獲勝，接受潑水慶祝儀式。（美聯社）

馬林魚隊今天在邁阿密主場贏球機率一度掉到4.4%，右外野手史陶爾斯（Kyle Stowers）拯救球隊，9局下2出局面對運動家隊「守護神」米勒（Mason Miller），逮中時速101.7英里速球，轟出再見滿壘全壘打，幫助馬林魚9：6獲勝。

史陶爾斯3局下轟出兩分砲，追成2：2平手，馬林魚打完前8局4：6落後，9局下米勒登板準備關門，面對首名打者雖投出觸身球，不過連投兩次三振，馬林魚官網形容「贏球機率降到全場最低的4.4%」。

米勒的球速達到100英里以上是家常便飯，不過此役狀況時好時壞，接下來被揮出二壘打、連投兩次保送，還出現暴投送分，被追成5：6。

史陶爾斯在2出局滿壘時上場，面對米勒第1球就出棒，轟上中左外野看台，101.7英里速球等於163.7公里，締造隊史面對最快球速開轟紀錄；米勒本季首次救援失敗、吞下首敗，終止連續10場救援成功紀錄。

史陶爾斯最近3戰第2次單場雙響砲，繼3月28日對海盜隊再見安打後，再次出現再見一擊，單場包辦6分打點，也是隊史第6支再見滿貫砲，上次是2014年「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）。

上一則

場邊人語／作客車城 險中求勝

下一則

MLB／大谷翔平深夜敲出陽春砲 本季第8轟出爐

延伸閱讀

誰接任國家安全顧問？傳米勒為熱門人選

誰接任國家安全顧問？傳米勒為熱門人選
願為娃娃多付點錢？米勒：幾乎所有美國消費者都會同意

願為娃娃多付點錢？米勒：幾乎所有美國消費者都會同意
美國商會要求關稅放過小企業 白宮：將減稅

美國商會要求關稅放過小企業 白宮：將減稅
中國男子夥同英籍公民 在美恐嚇反習人士落入FBI圈套

中國男子夥同英籍公民 在美恐嚇反習人士落入FBI圈套

熱門新聞

葛登石破天驚一灌。

NBA／季後賽史上首次出現 金塊葛登0.1秒補灌絕殺快艇

2025-04-27 02:05
戈貝爾(左)全場拿下27分，唐西奇(右)也無力回天。（路透）

NBA／戈貝爾27分24籃板統治禁區 灰狼下剋上5戰淘汰湖人

2025-05-01 01:10
巴特勒（左）一回歸就拿下27分，助勇士以109：106險勝火箭。（路透）

NBA／巴特勒回歸關鍵罰球+籃板 勇士險勝火箭聽牌

2025-04-29 01:35
灰狼隊愛德華（右三）27日力戰湖人，率球隊擊敗對手。（路透）

NBA／愛德華轟43分帶灰狼聽牌 湖人陷淘汰邊緣

2025-04-27 23:05
唐西奇。（美聯社）

NBA／巴克利痛批唐西奇連椅子都守不住 老鷹名將也看不下去

2025-05-03 02:10
湖人遭到淘汰，唐西奇(左)談到續約問題，詹姆斯則說不知道自己還會打多久。(美聯社)

NBA／續約湖人？唐西奇稱開始思考 詹姆斯說不知道

2025-05-02 02:49

超人氣

更多 >
5星座年中強運逆襲 他飛躍奪冠迎覺醒之年

5星座年中強運逆襲 他飛躍奪冠迎覺醒之年
川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照

川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照
黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民

黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民
好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨

好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨
皮卡和賓士相撞… 黃石公園附近嚴重車禍 6華人旅客亡

皮卡和賓士相撞… 黃石公園附近嚴重車禍 6華人旅客亡