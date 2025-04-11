我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中關稅戰 CNN：川普、習近平互不讓 球在北京

中國宣布抵制好萊塢電影 川普聳肩笑笑：我聽過更糟的

MLB／布勒轉戰紅襪繳代表作 故事哥再見滾地球退藍鳥

聯合新聞網／ 綜合報導
前道奇隊少主布勒先發，找回狀態。(路透)
前道奇隊少主布勒先發，找回狀態。(路透)

紅襪隊10日在主場迎戰藍鳥隊，雙方戰到延長賽，靠著「故事哥」史托瑞（Trevor Story）再見滾地球，以4：3拿下勝利，避免4連戰遭藍鳥橫掃。

紅襪本場推派前道奇隊少主布勒（Walker Buehler）先發，他揮別前2戰表現不佳陰霾，主投6局只被敲4安，投出7K和1保送，只失1分，防禦率降至5.74。

雙方鏖戰至延長賽，10局上藍鳥史布林格（George Springer）敲高飛犧牲打，取得1分領先，10局下紅襪杜蘭（Jarren Duran）敲安扳平分數，1出局滿壘時，史托瑞敲出二壘方向軟弱滾地球，三壘跑者漢彌爾頓（David Hamilton）輕鬆跑回本壘。紅襪就以1分之差險勝。

這是史托瑞生涯第5次再見打點，上一次是2021年5月23日，當時他還效力洛磯隊。史托瑞近年受傷勢所困，出賽數和表現都不理想，他表示今年除了健康，最大目標是減少三振，「去年我就努力改進這點，我覺得今年這方面感覺更好，當然還是會有一些揮空，畢竟那是我的比賽風格一部分。」

布勒去年在世界大賽表現出色，幫助道奇奪冠，休賽季以1年2105萬美元合約加入紅襪，本季前2場合計9.1局失9分，防禦率8.68。10日他找回狀態，受訪時直呼，「我想這是這陣子以來最好的狀態。我感覺自己投起來更有爆發力，這正是我狀態好的時候該有的樣子，我對這點很滿意。」

道奇 世界大賽

上一則

NBA／年度最佳防守球員 格林、莫布里呼聲高

下一則

MLB／楚奧特開轟 天使3打者雙響砲 隊史第3度

延伸閱讀

MLB／賭博莊家談水原風波：大谷知情嗎？真相只有兩人知道

MLB／賭博莊家談水原風波：大谷知情嗎？真相只有兩人知道
多明尼加夜店坍塌至少124死 2名MLB前球員罹難

多明尼加夜店坍塌至少124死 2名MLB前球員罹難
MLB／巨人新球衣剛推出就被嫌棄 ESPN狠批：像騙子在賣的

MLB／巨人新球衣剛推出就被嫌棄 ESPN狠批：像騙子在賣的
MLB魚雷棒正夯 台中球棒代工廠訂單不斷

MLB魚雷棒正夯 台中球棒代工廠訂單不斷

熱門新聞

（取自X平台）

大谷翔平空降白宮 川普猛誇：像電影明星、前途無量

2025-04-07 13:12
（取自微博）

前NBA球星官宣娶「好聲音」歌手 成為「中國女婿」

2025-04-07 12:02
全紅嬋5日在比賽中。 （新華社）

全紅嬋成年後首賽奪銀：體重增…曾經的感覺可能找不到了

2025-04-07 18:06
美國NCAA肯塔基大學去年10月舉辦一項活動推廣LED地板。（取材自ASB GlassFloor官網）

籃球／球場革命 LED取代木頭地板成最新趨勢

2025-04-07 03:10
休士頓大學球星克萊耶(右)5日獨得26分，率領球隊晉級NCAA決賽。(路透)

NCAA／杜克爆冷遭逆轉出局 休士頓挑戰隊史第1冠

2025-04-06 00:51
比賽倒數階段，休士頓球員夏普於三分線外接獲傳球後，卻因為猶豫是否出手而將球落在地上，讓休士頓錯過最後一擊機會。(影片截圖)

NCAA／休士頓領先整場卻爛尾 佛羅里達逆轉奪校史第3冠

2025-04-08 01:24

超人氣

更多 >
古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身

古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身
美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因
製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓

製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓
直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難

直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難
孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故

孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故