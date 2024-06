MLB／大谷平凡雙安 後段棒次2轟追平助道奇止敗

道奇 隊0:3的落後,14日不靠MVP連線追擊,而是靠後段棒次開轟,8局下再由弗里曼(Freddie Freeman)補上超前安打,終場以4:3擊敗皇家 隊,終止2連敗。

道奇14日在主場展開與皇家隊的3連戰,兩隊全壘打互轟,3局上皇家培瑞茲(Salvador Perez)敲三分砲,5局下道奇的反擊,先靠第7棒羅哈斯(Miguel Rojas)敲出兩分砲,第9棒泰勒(Chris Taylor)補上陽春砲一舉追平。

Miguel Rojas this year: .274 AVG .325 OBP .443 SLG .336 wOBA 121 wRC+ What a season at the plate so far for Miggy Ro! pic.twitter.com/piw1idJr3s

Missed this on first watch, but Cole Ragans saying "How the fuck?" while genuinely being stunned he just allowed a homer to Chris Taylor is so good



