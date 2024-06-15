MLB／大谷平凡雙安 後段棒次2轟追平助道奇止敗

大谷14日有雙安表現，道奇靠後段棒次敲出2轟追平後贏球。（美聯社）

道奇 隊0：3的落後，14日不靠MVP連線追擊，而是靠後段棒次開轟，8局下再由弗里曼（Freddie Freeman）補上超前安打，終場以4：3擊敗皇家 隊，終止2連敗。

道奇14日在主場展開與皇家隊的3連戰，兩隊全壘打互轟，3局上皇家培瑞茲（Salvador Perez）敲三分砲，5局下道奇的反擊，先靠第7棒羅哈斯（Miguel Rojas）敲出兩分砲，第9棒泰勒（Chris Taylor）補上陽春砲一舉追平。

Miguel Rojas this year:



.274 AVG

.325 OBP

.443 SLG

.336 wOBA

121 wRC+



What a season at the plate so far for Miggy Ro! pic.twitter.com/piw1idJr3s — Bruce Kuntz (@Bnicklaus7) June 15, 2024

Missed this on first watch, but Cole Ragans saying "How the fuck?" while genuinely being stunned he just allowed a homer to Chris Taylor is so good



pic.twitter.com/KELtTqn44r — Blake Harris (@BlakeHHarris) June 15, 2024

大谷首打席打向游擊的滾地球出局，第4局敲出右邊方向安打，第6局再度敲安上壘，但都無法等到護送回家的那一棒，雙方持續以3：3平手；8局下，貝茲（Mookie Betts）敲安並趁牽制失誤站上二壘，大谷錯過建功打席，打成游擊上方飛球出局，由弗里曼當英雄，敲出超前安打。

道奇先發投手史東（Gavin Stone）投7局僅被敲4安打，但因三分砲失血慘重，讓他無緣等到勝投機會，中繼1局無失分的哈森（Daniel Hudson）撿到勝投。