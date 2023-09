MLB／下午結婚、晚上滿貫 亞古納30轟60盜寫空前紀錄

勇士 隊亞古納(Ronald Acuña Jr.)用重砲寫空前紀錄,8月31日白天才剛舉辦婚禮的他,晚上以滿貫砲「解鎖」本季第30轟,成為大聯盟史上第一位完成單季30轟、60盜的球員,幫助勇士終場以8:7擊敗道奇 隊。

亞古納破紀錄的一轟出現在第2局滿壘的打席,將林恩(Lance Lynn)93.7哩直球掃出中左外牆外,這一發滿貫砲打破平手局面,勇士取得5:1領先。

大聯盟過去產出過單季30轟、50盜,由1987年戴維斯(Eric Davis)、1990年邦茲(Barry Bonds)締造,但30轟、60盜的偉業還是第一次出現。

Ronald Acuña Jr. becomes the first player in MLB history with 30+ home runs and 60+ stolen bases in a single season.



And it's a GRAND SLAM off of Lance Lynn.



