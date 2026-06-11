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阿努諾比補球進籃 尼克總教練：隊史最經典一球

中央社紐約10日綜合外電報導
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紐約尼克隊前鋒阿努諾比(倒地者)在NBA總決賽第四場對陣聖安東尼奧馬刺的第四節最...
紐約尼克隊前鋒阿努諾比(倒地者)在NBA總決賽第四場對陣聖安東尼奧馬刺的第四節最後幾秒完成超前補籃得分，球迷與尼克隊球員隨即沸騰慶祝。(路透)

紐約尼克昨晚靠阿努諾比終場前的補球進籃，完成NBA總冠軍賽史上最大逆轉。總教練布朗表示，這將成為尼克隊史最經典的一球。

影片來源：YouTube@NBA

綜合路透和法新社報導，尼克昨晚在主場以107比106擊敗聖安東尼奧馬刺，在7戰4勝制的總冠軍賽取得3勝1敗聽牌優勢。

尼克接下來將前往聖安東尼奧（San Antonio）打第5戰，再1勝即可拿下自1973年以來的首冠，連一向冷感的紐約球迷都開始重新燃起希望。

尼克昨晚從29分頹勢一路追趕，終場前1.2秒，當阿努諾比（OG Anunoby）出手補進控衛布朗森（Jalen Brunson）失手的三分球，寫下逆轉奇蹟，麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）原本士氣低落的球迷瞬間歡聲雷動。

總教練布朗（Mike Brown）說：「那肯定是紐約籃球史上最具代表性的一球，真的是令人難以置信。」

他說：「我不認為在尼克隊史上，有哪一球比這一球更重要了。」

阿努諾比表示：「比賽本來就是此消彼長。我們是一支有韌性的球隊，經歷過許多挑戰。過去落後時我們也曾多次逆轉，靠的就是堅持下去、撐過低潮，不會過度沮喪或氣惱。」

他說：「就這樣一路緊咬從18分、6分再追上去，這是一場48分鐘的比賽，就是拚到底。」

● 從領先29分到吞敗　溫班亞馬：很痛苦

另一方面，馬刺當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）賽後表示：「我現在真的說不出原因。我也不知道該怎麼形容（更衣室裡的）情緒，但當然是很痛苦。」

22歲、來自法國的他昨晚攻下24分，但下半場僅得8分，最後兩分鐘還罰丟2球，讓尼克保住逆轉機會。

他說：「就像我們努力到最後，卻讓領先就這樣溜走，就這麼簡單。但真的很痛。」

溫班亞瑪指出，現在唯一能做的就是專注在13日舉行的第5戰，設法避免被淘汰。「只會有兩種結局，一個壞、一個好。」他說：「壞的情況就是放棄，好的就是從中變得更強、更團結。我相信我們會選擇後者。」

精華 FAQ

  • 尼克在主場一度落後多達29分，仍靠持續追分在終場前1.2秒反超。阿努諾比補進布朗森失手的三分球，終場以107比106險勝，完成戲劇性逆轉。

  • 這場勝利使尼克在七戰四勝制的總冠軍賽取得3勝1敗，率先聽牌。球隊接下來將前往聖安東尼奧打第5戰，只要再贏一場，就能奪下自1973年以來首座冠軍。

  • 溫班亞瑪坦言更衣室氣氛很痛苦，無法立即說清楚失利原因。他提到球隊努力到最後卻讓領先溜走，現在只能專注第5戰，盼望把挫敗轉化為更強的團結。

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