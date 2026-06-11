阿努諾比補球進籃 尼克總教練：隊史最經典一球
紐約尼克昨晚靠阿努諾比終場前的補球進籃，完成NBA總冠軍賽史上最大逆轉。總教練布朗表示，這將成為尼克隊史最經典的一球。
影片來源：YouTube@NBA
綜合路透和法新社報導，尼克昨晚在主場以107比106擊敗聖安東尼奧馬刺，在7戰4勝制的總冠軍賽取得3勝1敗聽牌優勢。
尼克接下來將前往聖安東尼奧（San Antonio）打第5戰，再1勝即可拿下自1973年以來的首冠，連一向冷感的紐約球迷都開始重新燃起希望。
尼克昨晚從29分頹勢一路追趕，終場前1.2秒，當阿努諾比（OG Anunoby）出手補進控衛布朗森（Jalen Brunson）失手的三分球，寫下逆轉奇蹟，麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）原本士氣低落的球迷瞬間歡聲雷動。
總教練布朗（Mike Brown）說：「那肯定是紐約籃球史上最具代表性的一球，真的是令人難以置信。」
他說：「我不認為在尼克隊史上，有哪一球比這一球更重要了。」
阿努諾比表示：「比賽本來就是此消彼長。我們是一支有韌性的球隊，經歷過許多挑戰。過去落後時我們也曾多次逆轉，靠的就是堅持下去、撐過低潮，不會過度沮喪或氣惱。」
他說：「就這樣一路緊咬從18分、6分再追上去，這是一場48分鐘的比賽，就是拚到底。」
● 從領先29分到吞敗 溫班亞馬：很痛苦
另一方面，馬刺當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）賽後表示：「我現在真的說不出原因。我也不知道該怎麼形容（更衣室裡的）情緒，但當然是很痛苦。」
22歲、來自法國的他昨晚攻下24分，但下半場僅得8分，最後兩分鐘還罰丟2球，讓尼克保住逆轉機會。
他說：「就像我們努力到最後，卻讓領先就這樣溜走，就這麼簡單。但真的很痛。」
溫班亞瑪指出，現在唯一能做的就是專注在13日舉行的第5戰，設法避免被淘汰。「只會有兩種結局，一個壞、一個好。」他說：「壞的情況就是放棄，好的就是從中變得更強、更團結。我相信我們會選擇後者。」
尼克在主場一度落後多達29分，仍靠持續追分在終場前1.2秒反超。阿努諾比補進布朗森失手的三分球，終場以107比106險勝，完成戲劇性逆轉。 這場勝利使尼克在七戰四勝制的總冠軍賽取得3勝1敗，率先聽牌。球隊接下來將前往聖安東尼奧打第5戰，只要再贏一場，就能奪下自1973年以來首座冠軍。 溫班亞瑪坦言更衣室氣氛很痛苦，無法立即說清楚失利原因。他提到球隊努力到最後卻讓領先溜走，現在只能專注第5戰，盼望把挫敗轉化為更強的團結。
精華 FAQ
尼克在主場一度落後多達29分，仍靠持續追分在終場前1.2秒反超。阿努諾比補進布朗森失手的三分球，終場以107比106險勝，完成戲劇性逆轉。
這場勝利使尼克在七戰四勝制的總冠軍賽取得3勝1敗，率先聽牌。球隊接下來將前往聖安東尼奧打第5戰，只要再贏一場，就能奪下自1973年以來首座冠軍。
溫班亞瑪坦言更衣室氣氛很痛苦，無法立即說清楚失利原因。他提到球隊努力到最後卻讓領先溜走，現在只能專注第5戰，盼望把挫敗轉化為更強的團結。
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