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NBA／應尼克老闆邀請觀戰總冠軍賽 川普：不排除連看G3、G4

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NBA／應尼克老闆邀請觀戰總冠軍賽 川普：不排除連看G3、G4

記者劉肇育／即時報導
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川普在受訪時興奮地表示，自己不排除連看第三戰與第四戰，也不吝讚美尼克這支家鄉球隊...
川普在受訪時興奮地表示，自己不排除連看第三戰與第四戰，也不吝讚美尼克這支家鄉球隊。(歐新社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普接受尼克老闆多蘭邀請，將觀戰總冠軍賽第3戰。
  • 重點二：他表示不排除連看第三戰與第四戰，力挺家鄉尼克隊。
  • 重點三：NBA主席席佛歡迎川普到場，並強調將加強現場安保。

暌違27年再度闖進NBA總冠軍賽的尼克隊，不僅在球場上掀起狂潮，如今這股「大蘋果熱潮」更將延燒到政治圈，美國總統川普今天證實，他已接受尼克老闆多蘭（James Dolan）的邀請，預計將在總冠軍賽第3戰親自前往麥迪遜廣場花園觀戰。

「答案是肯定的，我一定會到場。」川普在受訪時興奮地表示，自己甚至不排除連看第三戰與第四戰，他也不吝讚美這支家鄉球隊，「尼克總能找到贏球的方法，他們是一支偉大的球隊，我也為多蘭感到高興，他為了打造這支球隊付出了極大努力。」

今年尼克一路過關斬將，總冠軍賽首戰更克服多達14分的落後，逆轉擊敗馬刺隊，拔得頭籌之餘，也寫下今年季後賽驚人的12連勝。川普透露，自己全程觀看了首戰，除了對尼克的韌性印象深刻外，也點名大讚馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama），「他7呎5吋卻擁有極佳投射能力，這到底要怎麼防守？他現在就已經是個偉大的球員。」

對於川普即將蒞臨，NBA主席席佛（Adam Silver）公開表示歡迎，並強調這將是他自2014年接任主席以來，首次有現任總統親臨總冠軍賽現場。席佛表示，川普是道地的紐約人，過去曾多次參與在麥迪遜廣場花園舉辦的NBA選秀會，甚至拍過聯盟宣傳廣告，「體育能凝聚人心，強調我們的共同點，而不是分裂彼此。」

聯盟也強調，屆時將全面提升安保層級，席佛指出，雖然球迷必須配合更嚴格的安檢，但這也證明了這場體育盛事無與倫比的宏大格局。

精華 FAQ

  • 川普接受尼克老闆多蘭的邀請，預計前往麥迪遜廣場花園觀戰總冠軍賽第3戰，且他本人也表示不排除連看第4戰，展現對家鄉球隊的支持。

  • 他稱讚尼克總能找到贏球的方法，認為這是一支偉大的球隊，也為多蘭打造球隊的努力感到高興；同時他看過首戰，對尼克逆轉與韌性印象深刻。

  • 席佛公開表示歡迎，並說這是他任內首次有現任總統親臨總冠軍賽，認為體育能凝聚人心；聯盟則強調會全面提升安保與安檢層級。

NBA 總冠軍賽 川普

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