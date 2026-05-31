NBA／馬刺闖總冠軍賽傳憾事 17歲球迷街頭狂歡摔傷腦死

聖安東尼奧馬刺 隊擊敗奧克拉荷馬雷霆隊，奪得NBA 西區冠軍，暌違12年後終於取得進軍NBA總冠軍賽 門票；但一名17歲馬刺球迷28日在慶祝時發生意外，被宣告腦死。

紐約郵報報導，這名少年在街頭狂歡時，不慎從行駛中的汽車上摔下，撞擊地面重創頭部，醫生表示希望移除呼吸器，但家人不接受，還說觸摸他的腳時，他的膝蓋有抽搐，讓全家人又有希望，仍在等待奇蹟。

聖安東尼奧警察局(San Antonio Police Departmen)聲明，事故具體情況仍在調查中。

聖安東尼奧快報(ER)報導，少年家人在重籌網站GoFundMe發起募款活動，也讓少年身分曝光，他是Frank Tejeda Academy的學生喬伊·羅德里奎(Joey Rodriguez)，預計明年畢業，曾在比爾米勒燒烤(Bill Miller Bar-B-Q)餐廳打工，心地善良樂觀又樂於助人。

少年的阿姨哈德森(Yvonne Hudson)透露，起初姪子問能否出門慶祝時，父母以街頭亂成一團而拒絕，但少年謊稱會有家長陪同，最後只跟朋友出門。事發時他坐在副駕駛座的車窗上，當車輛撞上路邊石塊時，他不幸跌落。「他的血灑了一地，」哈德森悲痛地說。朋友隨即將他送往診所，但長達8分鐘沒有脈搏，隨後被轉送至當地創傷中心。

警方初步報告，事故發生在西迪克森大道(West Dickson Avenue)300號街區，就在西南軍事大道(Southwest Military Drive)以北。警方現場分流確保車輛能夠順利通過擁擠的慶祝區域。

街頭狂歡傳統可追溯至1999年馬刺奪冠，當時球隊經歷7年季後賽荒；在當家球星文班亞馬(Victor Wembanyama)加入後，這項傳統在今年季後賽再度以極度狂熱形式回歸。

成千上萬球迷聚集街道上，騎馬、攀爬到行駛中的汽車及卡車車頂、放煙火、狂飆甩尾，部分駕駛，甚至焚燒輪胎。賽後馬刺球員哈波(Dylan Harper)還在記者會呼籲球迷克制，注意安全。