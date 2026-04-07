NBA／力挺唐納文續任總教練 公牛老闆坦言厭惡擺爛文化

公牛總教練唐納文。（路透）

在連續4個賽季無緣季後賽後，公牛本周拋出震撼彈，解僱副總裁卡尼索瓦斯（Arturas Karnisovas）與總管艾佛斯利（Marc Eversley），老闆藍斯道夫（Michael Reinsdorf）也在今天表示，球隊接下來將積極尋找接替人選，但首要條件就是必須留下總教練唐納文（Billy Donovan）。

藍斯道夫今天在談到新任總管與副總裁人選條件時強調，唐納文擁有大學冠軍與豐富的季後賽履歷，具備「名人堂級」實力，儘管公牛目前戰績僅29勝、49負，球隊仍計畫在賽季結束後邀請唐納文參與人事決策，將其視為重建藍圖的核心，「如果面試者不認同唐納文，那他就不是我們要找的人。」

回首過去幾年的失敗，藍斯道夫坦言球隊已陷入「泥沼」，他回憶2020年因疫情僅透過視訊錄取卡尼索瓦斯，坦承溝通與評估不周；如今公牛擁有充足的薪資空間與潛在選秀權，他誓言要像「白紙」一樣重新開始。

對於新任領導者的特質，藍斯道夫開出三大要求，首先是卓越的溝通能力，不僅對內整合，更要對球迷坦誠布公；其次是必須具備對籃球趨勢的敏銳度與決斷力，最重要的一點是，他明確表達對「擺爛（Tanking）」策略的厭惡。

藍斯道夫強調，雖然部分輿論支持墊底力拚樂透選秀，但公牛的品牌精神是每場競爭，他同時反省了卡尼索瓦斯當年豪擲重金換來德羅展（DeMar DeRozan）、佛西維奇（Nikola Vucevic）等人的「短線思維」，強調未來新官上任的首要任務，是建立一套「真實且永續」的贏球文化，而非僅是一、兩年的曇花一現，「輸球保選秀對教練、球員與花錢進場的球迷都不公平。」