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NBA／終於放棄挖角其他隊主帥？尼克傳鎖定布朗、詹金斯

體育新聞組／綜合報導
前國王隊主帥布朗是尼克新教練人選之一。（路透資料照片）
前國王隊主帥布朗是尼克新教練人選之一。（路透資料照片）

總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）率領尼克隊暌違25年重返東區冠軍賽，被溜馬隊淘汰後遭開除。尼克球團先前試圖挖角其他5隊現役教練，面試請求全被拒絕，如今終於設定非現役教練。

據「The Atheltic」記者阿米克（Sam Amick）報導，前國王隊主帥布朗（Mike Brown）和前灰熊隊主帥詹金斯（Taylor Jenkins）是尼克追求的新目標，消息人士透露，尼克預計接下來幾天內敲定候選名單，屆時可能會有更多名字浮上檯面。

布朗是備受關注的選項，他與尼克執行副總裁衛斯理（William Wesley）關係密切，兩人交情追溯至2000年代中期，當時布朗擔任騎士隊總教練，執教年輕的詹姆斯（LeBron James），衛斯理當時擁有強大經紀影響力，是詹姆斯的核心顧問之一。

布朗曾在2020年接受尼克隊面試，最終由錫伯杜接任總教練，盡管未獲聘用，但布朗仍讓球隊高層留下深刻印象，布朗之後也接下國王兵符，帶隊暌違16年重返季後賽

詹金斯則是在執掌灰熊6個賽季後，成為隊史最多勝教頭，但在本季例行賽尾聲遭解職，理由是球隊當時22戰吞13敗，儘管如此，聯盟內仍普遍對詹金斯抱持高度評價。

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