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NBA總冠軍戰G3／馬瑟倫板凳暴徒 溜馬暌違25年主場冠軍賽勝利

記者劉肇育／即時報導
溜馬隊馬瑟倫(右)扮演板凳暴徒攻下27分(右)。 (路透)
溜馬隊馬瑟倫(右)扮演板凳暴徒攻下27分(右)。 (路透)

NBA總冠軍賽第三戰11日在溜馬隊主場舉行，兩隊也展開一場激烈拉鋸戰，身為地主的溜馬不僅球隊一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）繳出22分、11助攻、9籃板的「準大三元」，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）更是扮演板凳暴徒攻下27分，幫助溜馬最終以116：107擊敗雷霆隊，冠軍賽取得2勝1負領先。

溜馬與雷霆的總冠軍系列賽前兩戰打完雙方各拿下一勝，而第三戰則是移師到溜馬主場舉行，儘管賽前傳出溜馬一哥哈利伯頓出現小腿傷勢問題，不過11日他仍是決定帶傷上陣。

前一場比賽贏球的雷霆11日開賽就展現想在客場搶勝的企圖心，首節雷霆就在霍姆葛倫（Chet Holmgren）單節13分進帳下拿下32分，並取得8分領先優勢，不過第二節溜馬馬瑟倫（Bennedict Mathurin）也做出回應，他在該節前6分多鐘個人獨得14分，幫助溜馬逆轉戰局，上半場打完反倒取得4分領先。

亞歷山大(右)6失誤是個人今年季後賽新高。(美聯社)
亞歷山大(右)6失誤是個人今年季後賽新高。(美聯社)

易籃後，雷霆雖然在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和威廉斯（Jalen Williams）領軍下，再度要回領先優勢，不過本季已經多次在第四節打出逆轉秀的溜馬又在關鍵時刻反彈，尤其是手感發燙的馬瑟倫在第四節初再度火力全開，領軍打出14：7的開節攻勢，而倒數4分半鐘托平（Obi Toppin）的雙手補扣更是讓溜馬主場士氣大振，最終雷霆也未能再將差距縮小，就由溜馬以9分差距拿下勝利，也是暌違25年再度在主場拿下總冠軍賽勝利，系列賽再度取得領先。

溜馬以116：107擊敗雷霆隊，冠軍賽取得2勝1負領先。(美聯社)
溜馬以116：107擊敗雷霆隊，冠軍賽取得2勝1負領先。(美聯社)

溜馬以哈利伯頓攻下22分、11助攻、9籃板「準大三元」表現最佳，至於馬瑟倫和席亞康（Pascal Siakam）分別有27分和21分進帳，至於雷霆雖然亞歷山大、威廉斯和霍姆葛倫得分都在20分以上，但前兩人合計發生10次失誤，亞歷山大6失誤更是個人今年季後賽新高，雷霆團隊17次失誤更是種下敗因。

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