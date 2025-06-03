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NBA／湖人補強中鋒 里夫斯不再是非賣品

體育新聞組／綜合報導
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里夫斯本季打出生涯年，然而季後賽表現卻是差強人意。 (美聯社)
里夫斯本季打出生涯年，然而季後賽表現卻是差強人意。 (美聯社)

在今年季後賽首輪慘遭灰狼「下剋上」之後，湖人隊已經開始著手下季球隊陣容的規畫。其中，首要之務就是透過交易，增強球隊的禁區戰力，當中傳出可能的籌碼就是本季打出生涯年的里夫斯（Austin Reaves）。

先前湖人為換來明星球員唐西奇（Luka Doncic），不惜一切代價，將陣中主戰中鋒戴維斯（Anthony Davis）交易至獨行俠，致使球隊的前後場戰力分配不均，禁區內缺乏高大、可護框的中鋒，雖後來湖人緊急找來中鋒連恩（Alex Len），依舊未能填補戴維斯走後禁區的空缺。

特別是在與灰狼的系列賽中，禁區優勢完全被戈貝爾（Rudy Gobert）與藍道（Julius Randle）掌握。其中第5戰，戈貝爾繳出27分24籃板的「雙20」數據，在掌握籃板球的優勢下，最終灰狼以103：96帶走比賽勝利，4勝1敗淘汰湖人。湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）在賽後已公開放話，休賽季要找「頂級中鋒」來助陣。

根據洛杉磯時報報導，湖人球團不希望低價賤賣里夫斯，並期待能夠用他換來一名實力堅強的禁區中鋒，這顯示里夫斯不再是先前湖人球團所稱的「非賣品」。

其中，布魯克林籃網的克萊斯頓（Nic Claxton）以及達拉斯獨行俠的葛佛（Daniel Gafford），據傳是可能潛在的中鋒人選。

除了里夫斯外，湖人最具吸引力的交易資產包括他們的2031年首輪選秀權以及新秀射手肯奈特（Dalton Knecht）；總管佩林卡先前曾試圖利用這些資產換取夏洛特黃蜂的中鋒威廉斯（Mark Williams），但最終卻因體檢未過，湖人撤回了這筆交易。

自2023年夏天與湖人簽下4年5600萬美元合約後，里夫斯在本季例行賽打出場均 20.2分、5.8助攻的亮眼數據，年薪僅為1200萬美元，性價比極高。然而他在今年季後賽面對灰狼時表現下滑，場均僅得 16.2分與3.6助攻，面對對手嚴密防守時明顯受限，據傳他當時還帶傷上陣，左腳拇指扭傷影響不小。

另一方面，湖人管理層目前正嚴肅評估里夫斯是否適合與詹姆斯（LeBron James）、唐西奇這樣的控球核心共存，同時也擔憂球隊整體外線防守、高度與運動能力不足。

湖人目前的補強焦點之一就是補進一位可靠的中鋒，然而自由市場上的選擇有限，因此不排除透過交易來解決問題。

湖人 季後賽 洛杉磯

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