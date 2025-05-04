NBA／搶7大戰曾轟50分 柯瑞：勇士豐富大賽經驗是優勢

柯瑞將迎接生涯第6次搶7大戰。（路透）

勇士在系列賽3勝1負的絕對優勢下，卻接連在第5、6戰遭年輕火箭軍 強勢逆襲，如今雙方進入生死第7戰。雖然火箭氣勢如虹，但勇士當家球星柯瑞 （Stephen Curry）認為，勇士豐富的大賽經驗是決定勝負的重要關鍵。

勇士在這兩戰面對身材高大且陣容更具深度的火箭，攻守兩端明顯落入下風。如今，生死第7戰使場邊氣氛將更加嚴峻。

儘管情勢看似對火箭有利，柯瑞仍信心十足地表示：「關鍵就是保持自信，無論目前看起來多困難，我們知道自己有能力做到。接下來的48小時裡，我們必須穩住情緒，不要驚慌，但必須有緊迫感，好好調整面對第7戰的心態，尤其要準備好應付充滿敵意的客場環境。」

他補充：「比賽一開始的節奏很重要，但要記住，這48分鐘將非常漫長，我們必須堅持到底。」

柯瑞生涯至今已經歷5次搶7生死戰，取得其中3場勝利，場均可以繳出32.6分6.4籃板7助攻，在歷史上至少打5次搶7大戰的球星中，場均得分僅次於杜蘭特（Kevin Durant）的36.2分、詹姆斯（LeBron James）的34.9分。

這顯現柯瑞總能在高壓環境下交出絕佳表現。最近一次的經典之作，便是2023年季後賽 首輪第7戰客場對國王狂砍50分的代表作。

值得一提的是，柯瑞過去曾在休士頓經歷過關鍵的搶7大戰，那是在2018年西區冠軍賽第7戰，勇士擊敗對手晉級總冠軍賽。當時柯瑞貢獻了27分10助攻9籃板的準大三元數據，帶領勇士成功挺進決賽並且達成2連霸。

總結勇士的優勢，經驗絕對是無法取代的寶貴資產，柯瑞強調：「我們之前曾多次經歷這種時刻，這會幫助我們冷靜下來，做好必要的調整與準備。」

這支冠軍經驗豐富的勇士，面對的是渴望勝利、擁有體能身材優勢但相對經驗較少的年輕火箭。若勇士想要晉級下一輪，無疑需要柯瑞再度展現巔峰身手，帶領隊友成功跨越這場生死考驗。