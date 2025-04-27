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NBA／巴特勒缺陣 柯瑞狂飆36分 勇士逆轉火箭獲2勝領先

記者蔡佳霖／綜合報導
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柯瑞第3戰展現領袖價值。（路透）
柯瑞第3戰展現領袖價值。（路透）

在隊友巴特勒（Jimmy Butler）無法出賽情況下，柯瑞（Stephen Curry）在第3戰發揮領袖價值，全場23投12中包含5記三分球，狂砍36分9助攻7籃板，帶領勇士克服一度落後13分的劣勢，在下半場後來居上以104：93逆轉火箭，系列賽取得2勝1敗領先。

勇士回到主場做出陣容調整，讓荷蘭中鋒波斯特（Quinten Post）和解凍的庫明加（Jonathan Kuminga）出任先發。上半場雙方命中率都低於4成，火箭一度在第二節拉開13分差，但勇士在柯瑞單節獨拿13分的帶領下發動反擊，上半場結束前追到僅差3分。

柯瑞第三節6投5中又拿下12分，讓勇士依然緊咬比分，雙方進入短兵相接；原本嚴重依賴柯瑞的勇士，進入第四節後總算得到支援，小裴頓（Gary Payton II）替補殺出5投全中獨拿11分，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、希爾德（Buddy Hield）和穆迪（Moses Moody）也有適時的外線，加上防守端迫使火箭命中率僅33.3%。

勇士趁勢拉出一波8比0攻勢，將比分拉開到9分差，從而奠定勝利基礎。

柯瑞在這一節又拿下9分，勇士團隊也繳出高達57.1%的命中率，一來一往之間也讓火箭無力回天。

據統計，這是柯瑞季後賽生涯第37次單場至少拿到30分5籃板5助攻，追平布萊恩（Kobe Bryant）的紀錄，並列史上第3多。前兩位分別是詹姆斯（LeBron James）的95次和喬丹（Michael Jordan）的51次。

希爾德適時提供火力支援，全場飆進5記三分球，攻下17分2助攻3抄截；小裴頓9投7中拿到16分。波傑姆斯基10分5籃板，格林（Draymond Green）7分8籃板4助攻4阻攻2抄截；波斯特搶下12籃板送出4次助攻，表現出色。

不過庫明加依然找不到定位，僅拿到7分2助攻1籃板，第四節比賽直接坐足了板凳。

火箭陣中無人得分超過18分，團隊命中率也低於4成，全隊以范弗利特（Fred VanVleet）的17分為最高，森根（Alperen Sengun）15分11籃板4助攻。前一場轟出38分的格林（Jalen Green），此戰又回歸平凡，11投4中僅得9分。

柯瑞第3戰展現領袖價值。（美聯社）
柯瑞第3戰展現領袖價值。（美聯社）

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