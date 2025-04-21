NBA／模板泰托姆、雷納德 狀元熱門佛雷格宣布投身選秀

在帶領杜克大學止步於NCAA四強賽後，大學籃壇超級明星前鋒佛雷格（Cooper Flagg）在今天正式宣布投身今年NBA 選秀會，這也讓5月13日將登場的樂透抽籤儀式備受關注，決定佛雷格可能獎落誰家。

身高6呎9吋、體重近93公斤的佛雷格，從高中時期就被認為是未來NBA選秀狀元的熱門人選，在大一賽季他代表杜克出賽並繳出19.2分、7.5籃板、4.2助攻的全能成績單，帶領杜克打出35勝4敗的佳績並挺進到四強賽，只可惜最終敗在休士頓大學手中，無緣爭冠。

儘管無緣幫助杜克奪冠，但絲毫無損佛雷格的選秀身價，而他也在今天宣布投入今年NBA選秀會，「杜克的球迷、我的隊友、兄弟們，以及所有一路陪伴我的人，這是不可思議的一年，也可能是我生命中最美好的一年，我滿懷感激，也感謝所有給予我機會的人，杜克一直是我的夢想之一，但我很興奮地宣布，我將參加2025年NBA選秀會。」

身手全面的佛雷格被預測的成長模板包括了塞爾蒂克泰托姆（Jayson Tatum）、快艇雷納德（Kawhi Leonard）、前公牛球星皮本（Scottie Pippen）、前湖人全能前鋒歐頓（Lamar Odom）和前爵士名將「AK47」基里蘭柯（Andrei Kirilenko），將是攻防一體的潛力球星。

對於能夠在過去一年執教佛雷格，杜克大學教練謝耶爾（Jon Scheyer）說：「我為他今年的特殊表現感到驕傲，而他所得到的榮耀也說明了他所做的一切，他幾乎包辦了各項年度最佳球員獎項，他的精彩表現、數據以及在攻守兩端對於比賽的影響力，甚至可以說是在任何一方面都超乎想像，且這僅是他的菜鳥球季，就有如此亮眼的表現。」

謝耶爾強調，執教佛雷格最有趣的一件事就是他從來不關心數據與其他事情，只專注在創造一個為球隊取勝的環境，「我們贏下很多比賽，並取得許多成功，很多時候這都是靠著你最好的球員所創造的環境。」

在佛雷格確定投身今年NBA選秀會後，5月13日登場的樂透抽籤儀式也將可能決定佛雷格職業生涯的第一個落腳處，目前包括爵士、巫師、黃蜂三隊都有百分之14的機率獲得狀元籤，排在其後的則為鵜鶘、76人、籃網、暴龍、馬刺等隊。