NBA／互噴垃圾話害唐西奇遭驅逐 雷霆球迷稱裁判誤會了

湖人隊當家球星唐西奇。（路透）

湖人 隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）在8日與雷霆隊之戰，於第四節最後7分多鐘進球後，因為與場邊球迷互噴垃圾話遭到裁判吹判本場比賽個人第二次技術犯規遭到驅逐出場，引發熱議，而該名球迷賽後也表示，自己確實是與唐西奇互噴垃圾話，但裁判可能誤以為唐西奇是針對他，所以吹了技術犯規。

Luka Dončić was talking to a fan and the ref that he was talking to him and Luka gets tossed, this was a horrendous call by the official! pic.twitter.com/tt2Dq0mn59 — Kevin Gray Jr. (@KevinGraySports) 2025年4月9日

湖人與雷霆連續兩場比賽交手，雙方8日在前三節打了一場激烈拉鋸戰，不過在第四節剩下7分多鐘時，唐西奇在雷霆中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）防守下單打取分後，與場邊一名雷霆球迷普萊斯（Jeremy Price）互噴垃圾話，而由於唐西奇面對的方向正好站有一名裁判，最終該名裁判也隨即送出技術犯規。

儘管唐西奇在哨聲響起後隨即向裁判解釋，自己是與球迷「對話」，但最終仍是因為吞下個人第二次技術犯規遭到驅逐出場，而湖人也在接下來7分鐘攻守崩盤，讓雷霆以16分差距帶走勝利，賽後該場比賽主裁判也解釋，唐西奇會遭吹技術犯規是因為怒瞪裁判並說垃圾話。

不過賽後雷霆球迷普萊斯也證實，唐西奇確實是在對他說垃圾話，「我在比賽中噴他太矮小了，肯定投不進，然後他進球後就回敬了我，但裁判碰巧注意到，以為唐西奇是在針對他，所以就吹判技術犯規。」普萊斯也透露，自己從上賽季季後賽 雷霆出戰獨行俠的賽事中，就與唐西奇有過不少「交流」。

而詹姆斯（LeBron James）賽後也為唐西奇喊冤，「在他遭到驅逐後，比賽變得很奇怪，我不知道裁判為什麼要針對他，這名裁判之前已經給他一次技術犯規，唐西奇也很清楚這點，而第二次他只是在與場邊球迷交流，球迷噴他，他做出回應，裁判卻認為是在與自己作對，之後那個裁判還給了范德比爾特（Jarred Vanderbilt）一次技術犯規，比賽變得很詭異。」

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）也說：「顯然他是在跟球迷說話，這就是我收到的全部訊息，這場比賽本來很精彩，但很遺憾因為某些人的決策，最終未能以球迷期待的方式來收尾。」