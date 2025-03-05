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NBA／魔術薩格斯整季報銷 灰熊傑克森腳扭傷

體育新聞組／綜合報導
灰熊隊明星長人傑克森。 (路透)
灰熊隊明星長人傑克森。 (路透)

魔術隊主控薩格斯（Jalen Suggs）近日因膝蓋不適決定動刀，如今魔術球團宣布薩格斯賽季報銷。灰熊明星長人傑克森（Jaren Jackson Jr.）被診斷出腳踝二級扭傷，無法確定何時回歸，恐喪失3.45億超級頂薪資格。

薩格斯在1月3日因背痙攣退場，之後只有在1月25日與活塞隊交手時有上場。他近期準備復出時感到膝蓋不適，檢查後決定接受關節鏡手術，切除左膝軟骨碎片。

魔術球團透露，薩格斯接受馬賽克鑲嵌術（Mosaicplasty），手術會移植軟骨修補，薩格斯休養後能完全康復。

薩格斯擁有頂尖防守能力，本季出賽35場，平均得到16.2分4.0籃板3.7助攻。魔術本季沒有薩格斯時，戰績只有9勝19敗（勝率32%）。魔術目前戰績29勝33敗，位居東區第8。

灰熊隊明星長人傑克森（Jaren Jackson Jr.）被診斷出腳踝二級扭傷，無法確定何時回歸，預計會每周觀察狀況。

由於馬刺隊天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因傷報銷，傑克森成為年度最佳防守球員的熱門人選，如今傑克森可能因傷失去競爭資格，他還需要打6場才能達到門檻。如果傑克森能回歸補足65場，將保有年度最佳陣容或最佳防守球員的獲獎資格，如果獲獎，他就有資格和灰熊簽下5年3.45億美元的超級頂薪延長合約。

魔術隊主控薩格斯。( 美聯社 )
魔術隊主控薩格斯。( 美聯社 )

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