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NBA／離開倒數？湯普森取消關注勇士IG、刪奪冠照片

記者蔡佳霖／綜合報導
在續約卡關情況下，湯普森(左)和柯瑞組合很可能面臨拆夥的命運。(路透)
在續約卡關情況下，湯普森(左)和柯瑞組合很可能面臨拆夥的命運。(路透)

正當總冠軍賽逐漸酣戰之際，面臨續約勇士十字路口的湯普森（Klay Thompson）卻被發現默默取消了對勇士官方Instagram的關注，甚至刪除了多張2022年球隊奪冠的照片，包括自己與柯瑞的合照。

這一舉動也引發外界關注，同時4冠功臣湯普森與勇士之前的情分或許即將來到終點。

今年賽季結束成為自由球員的湯普森，由於本季表現起伏，加上附加賽的低迷演出，正讓面臨重建與否的勇士是否要用大合約留下來他成了一個難題。不過根據先前報導指出，湯普森顯然對於球團的冷處理態度感到失望。

據悉，湯普森先前拒絕了勇士開出2年4800萬美元以及其他金額的提前續約報價；The Heavy資深記者德凡尼（Sean Deveney）也在報導指出，勇士看起來不願意為湯普森提供超過2500萬美元的年均年薪，而這意味著湯普森很可能不會與柯瑞、格林一起終老勇士。

儘管受制於年齡跟過往傷勢，但湯普森射手威名依舊響亮，對於一些球隊仍具吸引力，包含魔術、76人、雷霆等隊都傳出有意爭取他。

勇士 柯瑞

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