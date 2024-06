NBA／離開倒數？湯普森取消關注勇士IG、刪奪冠照片

正當總冠軍賽逐漸酣戰之際,面臨續約勇士 十字路口的湯普森(Klay Thompson)卻被發現默默取消了對勇士官方Instagram的關注,甚至刪除了多張2022年球隊奪冠的照片,包括自己與柯瑞 的合照。

這一舉動也引發外界關注,同時4冠功臣湯普森與勇士之前的情分或許即將來到終點。

今年賽季結束成為自由球員的湯普森,由於本季表現起伏,加上附加賽的低迷演出,正讓面臨重建與否的勇士是否要用大合約留下來他成了一個難題。不過根據先前報導指出,湯普森顯然對於球團的冷處理態度感到失望。

據悉,湯普森先前拒絕了勇士開出2年4800萬美元以及其他金額的提前續約報價;The Heavy資深記者德凡尼(Sean Deveney)也在報導指出,勇士看起來不願意為湯普森提供超過2500萬美元的年均年薪,而這意味著湯普森很可能不會與柯瑞、格林一起終老勇士。

儘管受制於年齡跟過往傷勢,但湯普森射手威名依舊響亮,對於一些球隊仍具吸引力,包含魔術、76人、雷霆等隊都傳出有意爭取他。

Klay Thompson has unfollowed the Warriors on Instagram and removed Warriors content from his page pic.twitter.com/pXar3me5OU