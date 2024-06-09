NBA總冠軍賽G2／唐西奇大三元贏不了 塞爾蒂克2連勝

NBA總冠軍賽 第2戰9日登場，獨行俠隊當家球星唐西奇（Luka Dončić）上半場就攻下23分，助隊以51：54緊咬比分，但塞爾蒂克隊第三節打出10：0攻勢，最終以105：98取得主場2連勝，離隊史18冠只差2勝，也讓完成「大三元」的唐西奇再成悲劇英雄。

塞爾蒂克首戰在外線開火下以107：89大勝，今天外圍火力下降，且讓唐西奇首節就攻下13分，首節以25：28落後，不過在哈勒戴（Jrue Holiday）發揮下，半場打完以54：51超前。

第三節塞爾蒂克發起攻勢，一波10：0猛攻將差距擴大到兩位數，最多取得80：67領先；獨行俠在厄文（Kyrie Irving）2罰俱中後雖追到74：80，但塞爾蒂克替補後衛普里查德（Payton Pritchard）投進壓哨的34呎打板三分彈，讓「綠衫軍」帶著83：73領先進入決勝節。

"Blocked by White" late in the 4Q!



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「綠衫軍」第四節持續保持領先，獨行俠最後4分鐘一度將差距縮小到個位數，但哈勒戴和懷特（Derrick White）接連飆進三分彈，塞爾蒂克領先回到103：89。

獨行俠最後3分鐘回敬一波9：0攻勢，讓戰局一度緊繃，但懷特先蓋掉獨行俠華盛頓（P.J. Washington）的快攻，回頭布朗（Jaylen Brown）再上籃得手，最終塞爾蒂克仍以105：98收下勝利。

唐西奇今天繳出32分、11籃板、11助攻和4抄截的「大三元」表現，但也出現8失誤；厄文18投7中僅拿16分，華盛頓17分是獨行俠次高。

塞爾蒂克今天只用8名球員、5人得分兩位數，哈勒戴貢獻26分、11籃板「雙十」成績，布朗21分，泰托姆（Jayson Tatum） 22投雖只6中拿18分，但也有12助攻和9籃板，搭配懷特18分和波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）12分，點點開花守護勝場。