NBA總冠軍賽G2／唐西奇大三元贏不了 塞爾蒂克2連勝

NBA總冠軍賽 第2戰9日登場,獨行俠隊當家球星唐西奇(Luka Dončić)上半場就攻下23分,助隊以51:54緊咬比分,但塞爾蒂克隊第三節打出10:0攻勢,最終以105:98取得主場2連勝,離隊史18冠只差2勝,也讓完成「大三元」的唐西奇再成悲劇英雄。

塞爾蒂克首戰在外線開火下以107:89大勝,今天外圍火力下降,且讓唐西奇首節就攻下13分,首節以25:28落後,不過在哈勒戴(Jrue Holiday)發揮下,半場打完以54:51超前。

第三節塞爾蒂克發起攻勢,一波10:0猛攻將差距擴大到兩位數,最多取得80:67領先;獨行俠在厄文(Kyrie Irving)2罰俱中後雖追到74:80,但塞爾蒂克替補後衛普里查德(Payton Pritchard)投進壓哨的34呎打板三分彈,讓「綠衫軍」帶著83:73領先進入決勝節。

"Blocked by White" late in the 4Q!



BOS seeks a 2-0 series lead with a Game 2 win on ABC 🏆#NBAFinals presented by @YouTubeTV pic.twitter.com/UNYpRIKatK