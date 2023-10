NBA／全能數據迎生涯首勝 溫班亞瑪：我真的喜歡贏球

馬刺 狀元溫班亞瑪(Victor Wembanyama)的生涯第2戰就在第四節關鍵時刻單打得手,將比賽逼進延長;之後他又在延長賽率先得分,帶動馬刺整體氣勢,最終以126比122驚險擊退火箭,拿下生涯首勝。賽後他興奮地高呼:「我真的太愛贏球了!」

溫班亞瑪27日攻下21分12籃板3阻攻3抄截,其中第四節和延長賽一共拿下13分8籃板3阻攻,完全展現贏球的決心。

「我真的、真的喜歡贏球,這是我一生中最愛的事情了,這當然是一種很棒的感覺。當我回到休息室後,波波維奇(Gregg Popovich)也告訴我這是我在NBA 的第一場勝利,讓我為自己感到驕傲。」

擺脫前一場的犯規麻煩,溫班亞瑪此役明顯改善這個問題,只出現2次犯規,雖然前三節他僅有8分進帳,但在最後關鍵時刻,他還是發揮出傲人的天賦「當然,這只是一場勝利而已。我們往後還有很多很艱難的比賽。」溫班亞瑪說。

馬刺官方在賽後也發布一段溫班亞瑪所錄製的影片。「馬刺球迷們,我想對你們說聲感謝,感謝你們來這裡。這裡的氣氛太瘋狂了,這是我與球隊一起拿下的首場勝利,我為隊友們感到驕傲,我也很感激你們給我的愛,我愛你們。這裡的氣氛真的是令人難以置信,希望未來還會累積更多勝利,馬刺加油!」

Victor Wembanyama puts on a SHOW and secures his first career NBA win in an OT thriller!



