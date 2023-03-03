NBA／布里吉斯狂飆38分 籃網演28分逆轉秀氣走綠衫軍

布里吉斯(右)寫下加盟籃網後的得分次高。（路透）

布里吉斯（Mikal Bridges）3日面對綠衫軍再度發飆，全場奮戰43分鐘，22投13中包括4顆三分球、9罰8中，狂攻38分10籃板4助攻，率領籃網在下半場演出逆轉秀，硬是在客場以115比105扳倒地主。

布朗（Jaylen Brown）上半場獨拿21分，搭配泰托姆（Jayson Tatum）的14分，綠衫軍猛烈轟炸，前兩節一度領先達28分，半場結束也有9分領先。但易籃再戰後，場上局面風雲變色。

從太陽一起過來的布里吉斯和強森（Cameron Johnson）第三節聯手拿下20分，帶動全隊殺出34比20的攻勢，反而在三節打完後取得5分超前；陷入落後的綠衫軍在末節還是沒有太大起色，籃網多點開花，一路領先達16分之多，從而結束近期的4連敗。

在布里吉斯的領軍之下，籃網陣中4人至少拿到15分。強森進帳20分，芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）17分9籃板2阻攻，丁威迪（Spencer Dinwiddie）17分8助攻3抄截3籃板。

塞爾蒂克方面以布朗的35分為最高，另外還有5籃板4助攻3抄截；泰托姆得到22分13籃板5助攻2阻攻，懷特（Derrick White）16分4籃板3助攻，史馬特（Marcus Smart）13分8助攻4籃板3抄截。