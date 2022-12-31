NBA／38歲生日刷破多項紀錄 詹姆斯：賽前就說要拿40分

NBA湖人一哥詹姆斯（左）30日迎接38歲生日，在出戰老鷹的比賽中他拿下47分，幫助湖人以130：121取勝。（路透）

NBA湖人 一哥詹姆斯今天迎接38歲生日，在出戰老鷹的比賽中他全場出手27次命中18球，拿下47分、10籃板、9助攻的準大三元，也幫助湖人以130：121取勝，賽後他也霸氣的表示，如果拿30分還無法幫助球隊贏球，那他就試著拿下40分。

12月30日出生的詹姆斯，在今天迎接38歲生日，儘管近期球隊狀況不佳，但他今天仍憑一己之力幫助湖人取勝，在生日的第一天就成為聯盟史上第4位單場進帳45分的38歲以上球員，過去僅有喬丹 （Michael Jordan）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）和克勞佛（Jamal Crawford）曾達成過此紀錄，其中喬丹生涯曾3度達成此紀錄。

而詹姆斯也成為繼歐尼爾後，湖人隊史第二位在生日當天拿下至少30分的球員，不過歐尼爾達成此紀錄時僅28歲，而詹姆斯生涯在生日出賽累積拿下276分，更是讓他超越「大Ｏ」羅伯森（Oscar Robertson），成為聯盟史上第1名。

對於以如此「高齡」仍拿下40分，詹姆斯說：「我確實感到精力充沛，但是更重要的是精神層面，你必須頭腦保持清新，才能讓你的身體跟上腦袋，我今天賽就說會拿下40分，所以我就必須做到，不過在開賽前5投僅有1中後，我開始有點懷疑自己，接下來我就是為了隊友而戰。」

至於湖人主帥漢姆（Darvin Ham）則說：「他能在38歲打出這種表現，確實令人難以置信，但我希望他繼續保持。」