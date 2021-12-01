NBA／終場前17秒被追平 籃網就靠強森這2球氣走尼克

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佛尼爾（Evan Fournier）終場前17秒轟進追平三分球，讓尼克一度死裡逃生，隨後球隊發動包夾也沒讓杜蘭特（Kevin Durant）有出手最後一擊的機會。然而，也因為尼克這樣的防守策略給了強森（James Johnson）接獲傳球中路突破製造犯規的機會，強森把握關鍵兩罰，幫助籃網在這場膠著比賽中以112比110險勝尼克

杜蘭特此役手感欠佳，23投僅9中，三分球更是5投盡墨，不過他先是在第三節攻下10分，協助籃網一度拉開16分差；而在第四節最後3分鐘左右更展現球星價值，連投帶罰獨拿7分，帶動球隊一波進攻將比分超前。這場比賽，杜蘭特最終是得到27分9助攻5籃板。

而哈登（James Harden）在杜蘭特上半場僅得6分的情況下，扛起全隊進攻重擔，獨拿28分，是籃網能夠咬住比分的關鍵；哈登全場20投11中，包括10罰9中，全場得到34分10籃板8助攻3抄截。

另一方面，哈登此戰投進3記三分球，這讓他生涯三分球命中數累積突破2500顆，成為艾倫（Ray Allen）、柯瑞 （Stephen Curry）和米勒（Reggie Miller）之後，史上第4位達到2500顆三分球大關的球員。

第三節曾落後到16分的尼克，隨即回敬16比4的猛烈攻勢，讓比賽得以延續到第四節的拉鋸戰，不過在擋不住杜蘭特關鍵得分之下，加上最後也沒有暫停安排進攻，佛尼爾只能嘗試大號三分，未能如願逆轉。

頂上先發的巴克斯（Alec Burks）拿到全隊最高25分，外加5籃板5助攻，藍道（Julius Randle）24分9籃板8助攻，羅斯（Derrick Rose）16分9助攻5籃板；佛尼爾和奎克利（Immanuel Quickley）分別得到13分、12分。