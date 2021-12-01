我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛謨性騷案：CNN無限期停職王牌主播的新聞室風暴

學者：習近平明年續任成定局 2027年交棒機率不高

NBA／終場前17秒被追平 籃網就靠強森這2球氣走尼克

記者蔡佳霖／綜合報導
Getty Images
Getty Images

佛尼爾（Evan Fournier）終場前17秒轟進追平三分球，讓尼克一度死裡逃生，隨後球隊發動包夾也沒讓杜蘭特（Kevin Durant）有出手最後一擊的機會。然而，也因為尼克這樣的防守策略給了強森（James Johnson）接獲傳球中路突破製造犯規的機會，強森把握關鍵兩罰，幫助籃網在這場膠著比賽中以112比110險勝尼克

杜蘭特此役手感欠佳，23投僅9中，三分球更是5投盡墨，不過他先是在第三節攻下10分，協助籃網一度拉開16分差；而在第四節最後3分鐘左右更展現球星價值，連投帶罰獨拿7分，帶動球隊一波進攻將比分超前。這場比賽，杜蘭特最終是得到27分9助攻5籃板。

而哈登（James Harden）在杜蘭特上半場僅得6分的情況下，扛起全隊進攻重擔，獨拿28分，是籃網能夠咬住比分的關鍵；哈登全場20投11中，包括10罰9中，全場得到34分10籃板8助攻3抄截。

另一方面，哈登此戰投進3記三分球，這讓他生涯三分球命中數累積突破2500顆，成為艾倫（Ray Allen）、柯瑞（Stephen Curry）和米勒（Reggie Miller）之後，史上第4位達到2500顆三分球大關的球員。

第三節曾落後到16分的尼克，隨即回敬16比4的猛烈攻勢，讓比賽得以延續到第四節的拉鋸戰，不過在擋不住杜蘭特關鍵得分之下，加上最後也沒有暫停安排進攻，佛尼爾只能嘗試大號三分，未能如願逆轉。

頂上先發的巴克斯（Alec Burks）拿到全隊最高25分，外加5籃板5助攻，藍道（Julius Randle）24分9籃板8助攻，羅斯（Derrick Rose）16分9助攻5籃板；佛尼爾和奎克利（Immanuel Quickley）分別得到13分、12分。

柯瑞

上一則

NBA／湖人少了詹姆斯也不怕 下半場復仇擒國王

延伸閱讀

NBA／杜蘭特總得分超越艾佛森 直呼「他在我心中是神」

NBA／杜蘭特總得分超越艾佛森 直呼「他在我心中是神」
NBA／杜蘭特「腳踝脫皮」格林Podcast猛虧：結成鱗片啦

NBA／杜蘭特「腳踝脫皮」格林Podcast猛虧：結成鱗片啦
NBA／甜瓜返鄉戰老東家尼克 紐約球迷熱情歡迎

NBA／甜瓜返鄉戰老東家尼克 紐約球迷熱情歡迎
NBA／杜蘭特總得分超越艾佛森 躍居史上第25

NBA／杜蘭特總得分超越艾佛森 躍居史上第25

熱門新聞

中國女子職業網球選手彭帥，據指攝於21日。（路透&Twitter/QINGQINGPARIS）

彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆

2021-11-26 03:10
NBA湖人隊球星詹姆斯24日在對上溜馬隊的比賽時，因慶祝進球做出「Big Balls Dance」的不雅舞步。（Getty Images）

NBA／慶祝命中關鍵球 詹姆斯「不雅舞步」遭罰款

2021-11-27 08:24
英國患有先天性疾病「脊柱裂」的馬術場地障礙賽騎手伊薇．圖姆斯（右二）向母親懷孕時的家庭醫師提告，宣稱自己從來就不該出生，只因為這位醫師當年沒有告知母親服用可避免此一病症的重要補充劑。（取材自Instagram）

「我不該被生下來」馬術騎手為先天疾病 向醫師索賠

2021-11-24 23:00
知名NBA名嘴史密斯在節目上表示，在整個NBA球員中沒有人是真的害怕詹姆斯（圖）。（美聯社）

NBA／聯盟沒人畏懼詹姆斯？曾縫了11針的他說：我怕爆

2021-11-25 08:31
中國女網選手彭帥的人身安危成為國際關注焦點之一。圖為她2009年在北京參加比賽。（美聯社）

已連絡上彭帥 WTA主席：仍憂心她是否遭審查或脅迫

2021-11-27 20:05
詹姆斯與溜馬球迷衝突。（Getty Images）

NBA／詹姆斯生氣了 溜馬球迷竟詛咒他兒子車禍死掉

2021-11-26 08:33

超人氣

更多 >
3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕

3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕
Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情

Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情
全美首個公共吸毒所 紐約市開張

全美首個公共吸毒所 紐約市開張
2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣

2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣
美最快明宣布 所有來美旅客 登機前1天須做新病毒篩檢

美最快明宣布 所有來美旅客 登機前1天須做新病毒篩檢