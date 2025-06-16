台男星王大陸「偽造病歷」逃兵案 新北檢偵結起訴28人

演員王大陸等藝人涉嫌花錢閃兵集團逃避兵役，新北檢今起訴28人。(記者杜建重／攝影)

台灣藝人王大陸 涉嫌耗資360萬元台幣，找上閃兵集團首腦陳志明等人，偽造不實病歷逃避兵役。新北地檢署涉犯妨害兵役治罪條例意圖逃避兵役以不正方法變更體位罪、刑法使公務員登載不實等罪，起訴王大陸等藝人及陳男業者共28人。

其中，王大陸因長期在國外拍戲，無法親自在台就診，還將身分證、健保 卡交給陳男，指派李姓小弟於去年10月間，偽冒王大陸名義到醫院就診。檢警經擴大偵辦，也發現藝人棒棒堂成員李銓、「小蝦」陳大天，大根、威廉等人也同樣涉嫌假造醫療證明逃避兵役，今天全部一併起訴。

起訴指出，陳男等人明知涉案藝人、役男均無罹患高血壓 ，自2016年起以每人5至50萬元不等，教導前開役男以憋氣影響血壓檢測，或由槍手代為量測自費附掛的24小時血壓機等不法方式，騙得醫院開立重度高血壓診斷證明書。

涉案役男再持上述診斷證明，向區公所、兵役局或民政局辦理役男變更體位申請複檢，取得役男變更體位申請複檢核定通知書，將役男兵籍資料之體位從「常備役」變更為「複檢過程中」或「體位未定」。

待役男至醫院複檢時，閃兵集團便安排槍手代為量測自費附掛的24小時血壓機，取得重度高血壓之複檢結果，向縣市政府徵兵檢查會將部分役男兵籍資料之體位從「常備役」變更為「免役」，並取得內政部役政司役男體位審查會核發的役男免役證明書。