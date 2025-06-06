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「車模界林志玲」打牛奶針 當場無呼吸心跳 已昏迷13天

台灣新聞組／台北6日電
被封為「車模界林志玲」的知名模特兒，在醫美診所打完「牛奶針」後陷入昏迷了13天。 （取材自臉書）
被封為「車模界林志玲」的知名模特兒，在醫美診所打完「牛奶針」後陷入昏迷了13天。 （取材自臉書）

台北市大安區忠孝東路一間知名醫美診所，日前爆出30多歲蔡姓少婦施打俗稱牛奶針的「舒眠針」，當場無呼吸心跳，至今13天仍在加護病房昏迷。媒體指出，蔡女是被封為「車模界林志玲」的知名模特兒蔡語芯，曾多次登上PTT表特版。

本報系聯合報報導，蔡女有失眠困擾，日前在友人推薦下，前往吳紹琥開設的「法瑞診所」就診，25日在診所內接受俗稱「牛奶針」的靜脈注射麻醉藥點滴治療。根據診所說法，當天吳紹琥對蔡女實施點滴後隨即就離開診所，只留沒有護理師執照的助理在場。

據報導，點滴注射過程疑似設置錯誤，速度加快，導致針劑短時間內加大劑量，助理發現患者昏迷緊急聯繫吳紹琥，吳來不及趕回診所，雙方視訊由助理對蔡女進行心肺復甦術，但蔡女相關生理指數持續下降，助理施救無效，患者失去呼吸心跳，送醫搶救後至今昏迷不醒。

據了解，蔡姓女子是知名模特兒蔡語芯，綽號泡泡，身高170公分，外型亮麗更被網友封為「車展女神」和「車模界林志玲」，在臉書有3萬多粉絲追蹤。

至於吳紹琥在業界被稱為「抽脂教父」和「回春名醫」。警方表示，由於醫美診所業務量龐大，不排除有麻醉醫師借牌執業等違規情況。

林志玲 牛奶

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