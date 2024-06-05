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22年前老照片 見證黃仁勳、張忠謀情誼

記者鐘惠玲／台北5日電
經濟日報長期以來持續報導輝達成長的軌跡，圖為2002年12月16日輝達執行長黃仁勳（右）與時任台積電董事長張忠謀首度共同舉行記者會，兩人在台下的互動。（本報資料照片）
經濟日報長期以來持續報導輝達成長的軌跡，圖為2002年12月16日輝達執行長黃仁勳（右）與時任台積電董事長張忠謀首度共同舉行記者會，兩人在台下的互動。（本報資料照片）

外界眼中的AI教父、輝達執行長黃仁勳此次訪台，帶起更熱烈的AI旋風。他昨日特地為本報系經濟日報讀者寫了署名短箋，「This is the beginning of a new industrial revolution. Jump on !（一場新工業革命開始了，快上車）」。

黃仁勳4日特地寫給經濟日報讀者的短箋：「This is the beginnin...
黃仁勳4日特地寫給經濟日報讀者的短箋：「This is the beginning of a new industrial revolution. Jump on !（一場新工業革命開始了，快上車）」。（記者鐘惠玲／攝影）

台灣產業鏈與輝達的合作關係長久且深厚，在黃仁勳6月2日的台大演講末段有一段影片，特別感謝台灣的合作夥伴，其中一張老照片，是他與台積電創辦人張忠謀的合照。這張照片是由聯合報系授權提供，拍攝時間是2002年12月16日，當時是輝達首度與台積電共同召開記者會，黃仁勳與張忠謀在台下的互動合影。

那時黃仁勳梳著整齊的西裝頭，穿西裝打領帶，在張忠謀旁邊比肩而坐並凝視，推測被捕捉到的應是雙方交談瞬間。

在那場記者會上，雙方都強調加強長期合作關係。黃仁勳當時表示，輝達以台積電為首要晶圓代工合作夥伴，目前暫不考慮對聯電和其他廠商下單。他當時也指出，該公司繪圖晶片全球出貨量已超過2億顆，並在台積電的支援下，領先同業，量產首款採用0.13微米製程的繪圖晶片。

經過了這些年，台積電已進展到以12吋晶圓與更先進的製程技術為輝達生產晶片。不變的是，輝達與台積電依然是合作無間的好夥伴，而黃仁勳與張忠謀的好交情也延續至今，此次黃仁勳來台，不僅與張忠謀餐敘，並拉著張忠謀一起逛夜市。

黃仁勳 台積電 輝達

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