22年前老照片 見證黃仁勳、張忠謀情誼

經濟日報長期以來持續報導輝達成長的軌跡,圖為2002年12月16日輝達執行長黃仁勳(右)與時任台積電董事長張忠謀首度共同舉行記者會,兩人在台下的互動。(本報資料照片)

外界眼中的AI教父、輝達 執行長黃仁勳 此次訪台,帶起更熱烈的AI旋風。他昨日特地為本報系經濟日報讀者寫了署名短箋,「This is the beginning of a new industrial revolution. Jump on !(一場新工業革命開始了,快上車)」。

黃仁勳4日特地寫給經濟日報讀者的短箋:「This is the beginning of a new industrial revolution. Jump on !(一場新工業革命開始了,快上車)」。(記者鐘惠玲/攝影)

台灣產業鏈與輝達的合作關係長久且深厚,在黃仁勳6月2日的台大演講末段有一段影片,特別感謝台灣的合作夥伴,其中一張老照片,是他與台積電 創辦人張忠謀的合照。這張照片是由聯合報系授權提供,拍攝時間是2002年12月16日,當時是輝達首度與台積電共同召開記者會,黃仁勳與張忠謀在台下的互動合影。

那時黃仁勳梳著整齊的西裝頭,穿西裝打領帶,在張忠謀旁邊比肩而坐並凝視,推測被捕捉到的應是雙方交談瞬間。

在那場記者會上,雙方都強調加強長期合作關係。黃仁勳當時表示,輝達以台積電為首要晶圓代工合作夥伴,目前暫不考慮對聯電和其他廠商下單。他當時也指出,該公司繪圖晶片全球出貨量已超過2億顆,並在台積電的支援下,領先同業,量產首款採用0.13微米製程的繪圖晶片。

經過了這些年,台積電已進展到以12吋晶圓與更先進的製程技術為輝達生產晶片。不變的是,輝達與台積電依然是合作無間的好夥伴,而黃仁勳與張忠謀的好交情也延續至今,此次黃仁勳來台,不僅與張忠謀餐敘,並拉著張忠謀一起逛夜市。