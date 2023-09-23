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李昂酸「中學懷孕很恭喜」刪照了 博愛座女乘客：撤告過原本生活

記者楊德宜／台北即時報導
作家李昂。（本報資料照片）
作家李昂。（本報資料照片）

台灣知名作家李昂臉書批年輕人坐博愛座不讓座，日前因被她拍照的其中一名年輕女乘客反駁說法，她再發文要求當事人站出來面對面。該名女乘客在Dcard論壇表示，她最在意的是未經同意就被拍照公審，還有諷刺她懷孕，「希望不會再有人遇到這樣的事情」。

博愛座爭議引起廣泛討論，根據李昂原始發文的編輯紀錄，她昨天中午將女乘客的照片撤掉，而關於臉友寫「也許她們可能都是孕婦吧」，李昂回以，「中學生，這個時候懷孕倒是很恭喜」、「而且兩個人一起懷孕？如果懷孕的也可以告訴我，我絕對不會為難他」。這則對話也已經消失。

遭指涉的女乘客今天在Dcard發文表示，目前決定不提告了，畢竟日子還是要照常過。至於李昂要求面對面，她表示，目前是沒有這樣做的打算。她只想安靜的過原本的生活。

女乘客表示，她最在意的是未經同意就被拍照公審，當打開臉書、打開新聞，甚至是打開低卡（指Dcard），都能看到她的照片，真的很不舒服。再來，看到文中諷刺懷孕的言論，讓她很無言，不論她的舉動是否正當，都不應該利用偷拍來發文公審，相當不尊重且不公平。「不論我今天的年紀大小，用諷刺的方式去揣測他人是否懷孕本身就是一件充滿惡意的行為」。

她表示，她只想回歸平靜的生活，實在沒有太多的精力再去對於李昂的發言做回應；雖然暫時沒有要告，但該留的證據也有留起來。回應的原因，是希望事情可以有一個好的結束。

其他網友表示，坦白說李昂的行為真的讓人覺得很悲憤，除了以偏概全年輕人以外，還製造世代對立。這樣會讓以後真的有需求的長輩不敢開口，或沒有人願意讓位子，反而讓整個情況更糟。想到家裡長輩可能無端遭受波及，就覺得很憤怒。

另一名網友說，她之前去醫院檢查後搭公車，因身體不舒服坐博愛座，卻被一名阿嬤大罵沒家教，她站起來因低血糖跌坐地上，臉色發白且眼前一片模糊又呼吸困難，對方繼續罵她在裝，其他好心乘客見狀阻止，還有人提供她檸檬鹽糖，司機也安撫她沒關係，「世界上好人還是很多的」。

近年來屢次發生台北捷運博愛座衝突，不少乘客寧可站著，也不敢坐博愛座。（本報資料照...
近年來屢次發生台北捷運博愛座衝突，不少乘客寧可站著，也不敢坐博愛座。（本報資料照片）

李昂 博愛座 臉書

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