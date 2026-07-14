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打485次牛奶針舒眠 台貴婦成癮致死 醫遭訴

記者蕭雅娟／台北14日電
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AI摘要

文章摘要整理：

薇娜診所醫師劉祥耀被控長期高頻注射丙泊酚，使呂姓貴婦成癮並與死亡有因果關係，北檢最終依過失致死罪起訴。

一名呂姓貴婦因為嚴重睡眠障礙求診，薇娜時尚美學診所醫師劉祥耀涉以高頻率替她注射俗稱「牛奶針」的丙泊酚共485次，導致藥物成癮，貴婦提告民事求償後死亡，家屬憤而提告追究刑責，全案4年多來歷經二度不起訴、聲請再議發回，台北地檢署昨依過失致死罪起訴劉男。

檢方追查，曾從事珠寶設計的貴婦，因嚴重睡眠障礙求診，劉劉祥耀涉賺取高額報酬，未遵守醫療規則，2018至2020年間，長達1023天，替貴婦注射第四級管制藥品丙泊酚，施打次數高達485次，造成生理、心理依賴及成癮，並繼續施打為其抵癮。

2020年9月，貴婦在另家診所由辛姓醫師注射丙泊酚靜脈麻醉，施作除疤雷射手術，不料一個多小時後血氧降低、心跳緩慢，送醫救治後身亡。家屬提告過失致死罪，辛姓醫師不起訴處分確定。

至於劉祥耀部分，檢方雖然二度不起訴，但家屬不服聲請再議，台灣高檢署認為偵查未完備，發回續查。

檢方指出，法醫解剖報告研判死亡原因，可能因為舒眠麻醉手術施用丙泊酚作用，導致缺氧缺血性腦病變，以及長時間住院治療，腦水腫病併發肺炎、菌血症、敗血性栓子而死亡。

檢察官認定，劉祥耀長期高頻率、反覆濫用丙泊酚舒眠治療，難認是正當醫療目的，並導致病患身心依賴、成癮，須不斷透過各種名目尋求施打，最終因丙泊酚作用而死亡，違背醫療常規行為，與死亡有相當因果關係，依過失致死罪起訴。

民事部分，貴婦生前對劉姓醫師求償醫療費用、精神撫慰金共1198萬台幣，死亡後由家屬請求賠償，一審判賠632萬台幣，二審改判賠償200萬台幣精神撫慰金，最高法院2024年駁回雙方上訴。

精華 FAQ

  • 檢方指他在2018至2020年間，長達1023天內，以高頻率替呂姓貴婦注射俗稱「牛奶針」的丙泊酚，共達485次，且非出於正當醫療目的。

  • 檢方認為長期反覆施打丙泊酚，已使病患產生生理與心理依賴，最終在另次麻醉手術後出現缺氧、腦病變等狀況，與死亡有相當因果關係。

  • 案件曾二度不起訴，家屬不服後聲請再議，高檢署認為偵查未完備而發回續查，北檢補強偵辦後，日前依過失致死罪正式起訴劉祥耀。

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