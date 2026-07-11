11個月大體重僅增100克…台女嬰被活活餓死 3寶媽被訴

AI摘要 文章摘要整理： 台中陳姓婦人疑因消極照顧11月大女嬰，未提供足夠營養與照護，導致女嬰營養不良、吸入性肺炎死亡，檢方依家暴凌虐致死罪起訴。

陳姓婦人獨自扶養3名年幼子女，其中年僅11月大的小女兒疑遭活活餓死，解剖發現女嬰體重僅3.3公斤，比剛出生時僅增加100公克，外表似難民般枯瘦，陳女甚至不讓外界知道她有這名女兒，承辦人員形容猶如小說「不存在的女兒」情節，檢方依家暴 凌虐致死罪起訴陳女，由國民法官審理。

檢警調查，陳女（29歲）育有5歲長女、2歲長子，2024年8月生下小女兒，明知她未滿1歲大，平時需有充足飲食，身體才能正常發育、維持生理機能，若健康異常應適時就醫。

據了解，陳女蘇姓丈夫因案入監，平時由她獨自扶養3名小孩，長子、長女都很健康，但她疑有將小女兒出養想法未如願，因此照顧、養育小女兒態度消極；2025年1月起，陳女未提供足以使小女兒身體發育成長、維持生理機能所須的基本營養與熱量。2025年8月7日因營養不良，最後吸入性肺炎死亡。陳女見小女兒沒反應，才打給台中市社會局人員說「小孩死了」，經社會局提告、檢方相驗才曝光此案。

社會局強調，有提供資源、營養品，但是陳女仍將小女兒與外界隔離，甚至不讓自己的父母親知道有這名外孫女出生，情節宛如小說「不存在的女兒」。

檢警更發現，小女兒出生時3.2公斤，是健康的女嬰，死亡時竟僅有3.3公斤，長達11個月體重才增加100公克，外觀枯瘦、乾扁，體內消化器官發育不全，嚴重營養不良致死。

檢方認為，陳女育有長子、長女，非新手媽媽，無物資匱乏情狀，卻故意讓小女兒衣不暖、食不使飽，依對未滿7歲之人施以凌虐足以妨害其身心健全及發育，因而致人於死罪起訴。