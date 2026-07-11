我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／五角大廈公布新UFO檔案 大西洋驚見4.6公尺巨物

大摩中國學者：中經濟降溫 第二季GDP恐僅成長4.4%

11個月大體重僅增100克…台女嬰被活活餓死 3寶媽被訴

記者曾健祐／台中11日電

AI摘要

文章摘要整理：

台中陳姓婦人疑因消極照顧11月大女嬰，未提供足夠營養與照護，導致女嬰營養不良、吸入性肺炎死亡，檢方依家暴凌虐致死罪起訴。

陳姓婦人獨自扶養3名年幼子女，其中年僅11月大的小女兒疑遭活活餓死，解剖發現女嬰體重僅3.3公斤，比剛出生時僅增加100公克，外表似難民般枯瘦，陳女甚至不讓外界知道她有這名女兒，承辦人員形容猶如小說「不存在的女兒」情節，檢方依家暴凌虐致死罪起訴陳女，由國民法官審理。

檢警調查，陳女（29歲）育有5歲長女、2歲長子，2024年8月生下小女兒，明知她未滿1歲大，平時需有充足飲食，身體才能正常發育、維持生理機能，若健康異常應適時就醫。

據了解，陳女蘇姓丈夫因案入監，平時由她獨自扶養3名小孩，長子、長女都很健康，但她疑有將小女兒出養想法未如願，因此照顧、養育小女兒態度消極；2025年1月起，陳女未提供足以使小女兒身體發育成長、維持生理機能所須的基本營養與熱量。2025年8月7日因營養不良，最後吸入性肺炎死亡。陳女見小女兒沒反應，才打給台中市社會局人員說「小孩死了」，經社會局提告、檢方相驗才曝光此案。

社會局強調，有提供資源、營養品，但是陳女仍將小女兒與外界隔離，甚至不讓自己的父母親知道有這名外孫女出生，情節宛如小說「不存在的女兒」。

檢警更發現，小女兒出生時3.2公斤，是健康的女嬰，死亡時竟僅有3.3公斤，長達11個月體重才增加100公克，外觀枯瘦、乾扁，體內消化器官發育不全，嚴重營養不良致死。

檢方認為，陳女育有長子、長女，非新手媽媽，無物資匱乏情狀，卻故意讓小女兒衣不暖、食不使飽，依對未滿7歲之人施以凌虐足以妨害其身心健全及發育，因而致人於死罪起訴。

精華 FAQ

  • 檢警相驗與解剖後認定，女嬰長期嚴重營養不良，體重幾乎未成長，最後因營養不良並引發吸入性肺炎死亡，顯示遭到持續性疏忽照顧。

  • 檢方指出，陳女並非新手媽媽，家中也非完全缺乏物資，卻讓未滿1歲的女嬰長期吃不飽、穿不暖，且刻意與外界隔離，已達凌虐程度。

  • 女嬰出生時約3.2公斤，死亡時僅3.3公斤，11個月只增加100公克，外觀枯瘦如難民，器官發育也不全，情況極端異常，因此引發高度關注。

家暴

上一則

喊「下架民進黨」屬言論自由 揪里長赴陸二審再判無罪

下一則

陸頻「執法巡查」台灣東部水域 英國智庫：準備隔離台灣

延伸閱讀

母載女兒屍體出車禍 原想去拜拜求神…堅信「女兒會活過來」

母載女兒屍體出車禍 原想去拜拜求神…堅信「女兒會活過來」
台男殺妻兒、岳母 二審維持3死刑...國民法官判死首案

台男殺妻兒、岳母 二審維持3死刑...國民法官判死首案
留1歲女兒在車內熱死 賓州男被控謀殺

留1歲女兒在車內熱死 賓州男被控謀殺
退休翁對3歲孫女伸狼爪 孫目睹手勢成鐵證 遭判5年

退休翁對3歲孫女伸狼爪 孫目睹手勢成鐵證 遭判5年

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘(右)與妻子曾馨瑩育有3名子女。（本報資料照片）

事隔一周...郭台銘再密會女球友 「兩人止步50公尺」

2026-07-10 02:30
新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫3名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。(記者林孟潔／攝影)

男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

2026-06-29 23:10
強颱巴威預估路徑。(擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」)

強颱巴威3劇本：擦邊、西北颱、登陸台灣 未來36小時關鍵

2026-07-08 09:22
李艷秋分享最近重訓的照片。圖／摘自臉書

傳無法行走、變成農婦 68歲李艷秋曝近況：我真的很好

2026-07-05 15:06
彭博專欄作家溫以樂說，如果葡萄牙水手能看到今日的台灣，可能用繁榮之島來形容。路透

福爾摩沙已不足以形容台灣實力 彭博共同創辦人提議改稱

2026-07-10 14:51
鴻海創辦人郭台銘(左)和曾馨瑩結婚多年。(摘自hsin_ying_tseng Instagram)

郭台銘抓包密會女球友「停不下來」 兩性專家揭「愈阻止愈靠近」

2026-07-08 23:58

超人氣

更多 >
羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」
華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了
迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤

迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤
世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強

世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強
世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現

世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現