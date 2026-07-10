母載女兒屍體出車禍 原想去拜拜求神…堅信「女兒會活過來」

陳姓女子駕車行經屏東新園鄉善良宮前，撞上路旁停放的機車，民眾上前幫忙發現右前座坐著一名女子已經死亡。(圖：警方提供)

台灣屏東新園鄉昨天發生一起離奇車禍，62歲陳姓女子駕車行經港西村善良宮前，撞上路旁停放的機車，民眾上前幫忙時，發現右前座坐著一名女子已經死亡。經查死者為陳女37歲的女兒，但陳女渾然不覺女兒已經死亡，仍對警察說「女兒會活過來」，相關案情仍待檢警釐清。

昨天下午4時許新園鄉中和路善良宮前，62歲的陳女駕駛轎車，右前座搭載37歲的紀姓女兒，撞上路旁停放的機車。民眾上前幫忙時，發現紀女一動不動疑似死亡，連忙報案。警方發現紀女呈現疑似死亡徵候，救護人員到場認定不須送醫，陳女則無受傷，經酒測無飲酒。

據了解，紀女自小體弱多病，不良於行，與媽媽相依為命，日常生活都由媽媽照顧。平常兩人居無定所，因此長年並無申請任何補助，最近母女倆以車為家、四處流浪。

事發當天陳女聽聞東港迎王平安祭典的王船已經開放展示，便帶著女兒從高雄鳳山要到東港東隆宮拜拜，希望溫王爺及王船大爺保佑女兒健康平安，沒想到經過新園善良宮前竟因不明原因自撞路旁機車。

紀女疑似車禍前一天就已過世，但因女兒從小體弱多病常睡眠休息，陳女似乎沒有意識到女兒已死亡，以為她會像平常一樣再醒過來，救護人員告知她女兒已經死亡，陳女仍不相信，表示「她會活過來」，讓員警及民眾都感到無奈又心酸。而車禍原因及紀女確切死因，仍待檢警調查並相驗釐清。

陳姓女子駕車行經屏東新園鄉善良宮前，撞上路旁停放的機車，民眾上前幫忙發現右前座坐著一名女子已經死亡。(圖：警方提供)