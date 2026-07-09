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港版國安法6周年 台學者：香港和平集會自由 一度比中國低

矢板明夫遭港男毆打 學者籲勿因個案收緊港澳政策

記者陳湘瑾／台北即時報導
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中華港澳之友協會9日舉辦「《港版國安法》實施6周年的現況與挑戰」座談會議，邀請專...
中華港澳之友協會9日舉辦「《港版國安法》實施6周年的現況與挑戰」座談會議，邀請專家學者分析香港現況與兩岸關係未來。（記者陳湘瑾／攝影）

日本媒體人矢板明夫6日在台中演講後，遭持香港護照入境的男子廖港發攻擊，台灣香港協會理事長桑普表示，這起事件顯示跨境鎮壓已演變出新模式；中研院學者陳玉潔指出，跨境鎮壓的幕後指揮鏈與證據蒐集仍待突破。學者呼籲勿因個案收緊港澳政策，應強化調查與深化對港人社群的理解。

台灣香港協會理事長桑普9日在中華港澳之友協會舉辦的「《港版國安法》實施6週年的現況與挑戰」座談上表示，從湯偉雄工作室被潑漆的案件來看，新的模式是香港派人過來「hit and run」，不是用在台灣的在地協力者，而是用香港的人，派小混混來，打完之後立即走。

他認為，而矢板明夫的案子是升級版，毆打者曾先後因販毒和毆鬥被判刑，後來應該是把囚禁他的香港政府視為客戶，也就是台中檢方所指的「預謀性、受雇跨境施暴」。

桑普透露，矢板明夫事發後向他表示，該名男子買了兩張機票，一張去韓國，一張去日本，都沒有回香港。而且時間算得非常準，相比湯偉雄案從犯案到離開香港，前後相隔五個半小時，這次嫌犯是前往台中國際機場，犯案後立刻買衣服到機場廁所換裝，前後時間不超過兩小時，時間大幅縮短。

針對指揮鏈、證據的調查，中研院法律學研究所副研究員陳玉潔坦言，還沒有很好的法治，也沒有很多司法經驗，湯偉雄案的嫌犯跑掉，是因為警察沒有意識到有跨國鎮壓的成分，矢板明夫案是因為「跨境鎮壓跨機關協處平台」很快動員，才有辦法在航站抓到嫌犯，這是一個進步，不過指揮鏈和證據的調查都還是問題，台灣過去沒有處理過相關案件，要慢慢抓出來，這些嫌犯都不是路人，背後有組織網絡，很考驗檢警調查能力。

至於港人入境的方式，桑普提到，對於有重大犯罪行為，特別是涉及誠信問題、毒品犯罪等重大犯罪的人，他質疑能否使用「網簽」（港澳居民網路申請臨時停留許可）的方式，應該用一般正常程式來簽，而且要經過官方審核，不要用便捷方式給予短期入境的可能性，這可以收緊。

至於有媒體問及是否會出現「港人鬧事」的敘事出現，甚至進一步收緊港澳條例。陳玉潔坦言，「非常擔心」，強調大部分在台港人來到台灣，是喜歡台灣民主自由，不會是加害者。政府應該把這件事情當作優先順序，要跟香港在地社群深入接觸。她也呼籲政府首先不要收緊政策。

桑普則表示，不建議收緊港澳條例，相信台灣對香港人的定居跟居留政策要全盤檢討，之後也可能會有改變有關，不要太寬鬆，站在台灣國安的立場是對的，但不認為會因為矢板明夫的案件導致有更加收緊的狀況。

精華 FAQ

  • 桑普指出，嫌犯疑似由香港方面派來，犯案後迅速離境，屬於「hit and run」式操作，不依賴台灣在地協力者，顯示跨境鎮壓手法已更直接且更隱蔽。

  • 她表示，台灣過去較少處理跨境鎮壓案件，對指揮鏈、組織網絡與證據蒐集仍不夠成熟；雖然協處平台動員更快，但要真正查清幕後關係仍很考驗檢警能力。

  • 他們都不主張因單一案件全面收緊港澳政策，但認為對涉及重大犯罪者可檢討較便捷的入境方式，改以一般審核程序處理，同時加強與在台港人社群的理解與溝通。

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