汽車旅館驚見冰鎮女屍 男友涉重嫌 辯稱不知死因

蔡男疑似將女友屍體以多層黑色塑膠袋包住，袋內放滿冰塊「冰鎮防腐」，送往地檢署時面對記者詢問不發一語。(記者潘奕言／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 屏東汽車旅館發現林姓女子以黑袋冰塊包覆陳屍，男友蔡姓男子涉重嫌遭逮，警方並在房內查獲多項毒品，全案仍待解剖與調查釐清。

35歲林姓女子前晚陳屍屏東市一家汽車旅館，脖子以下被多層黑色塑膠袋包住，袋內放滿冰塊，死狀甚為詭異。林女與45歲蔡姓男子已租房一個多月，蔡男前天匆匆離開後林女屍體便被發現，警方昨天凌晨循線逮捕蔡男，蔡男稱不知林女死因，疑似吸食毒品過量，全案仍由檢警調查中。

據了解，前晚8時許汽車旅館櫃檯人員發現蔡男單獨開車離開時神色慌張，查覺有異就撥打房間電話，但無人接聽，開門入房查看，發現林女坐在沙發上，全身被多層黑色塑膠袋包住，袋中裝滿冰塊，只露出頭部，已無氣息，嚇得報警。

因房務人員已2、3天沒見到林女，警方推測蔡男可能擔心屍體發臭，才會買黑色塑膠袋及冰塊把林女「冰鎮」減緩屍體腐敗速度，警方也在房內發現海洛因、依托咪酯煙彈、依托咪酯半成品等毒品，數量可觀。

警方昨天凌晨在屏東河濱公園鐵舊橋下逮捕蔡男，他在車內睡覺，車上有毒品吸食器、針筒等物，蔡男稱不知林女死因，疑似因吸食毒品過量致亡，警方不排除蔡男吸毒外也有販毒。

檢警相驗林女遺體，承辦檢察官范育誠表示，林女身上無外傷，僅有舊傷，將解剖確定死因。蔡男警詢後被移送屏東地檢署，媒體詢問蔡男「你有沒有殺害她？」、「你有販毒嗎？」，蔡男一言不發直接上警車。林女死因及事發經過則有待檢警調查釐清。