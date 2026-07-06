汽車旅館驚見冰鎮女屍 男友涉重嫌 辯稱不知死因
屏東汽車旅館發現林姓女子以黑袋冰塊包覆陳屍，男友蔡姓男子涉重嫌遭逮，警方並在房內查獲多項毒品，全案仍待解剖與調查釐清。
AI摘要
文章摘要整理：
屏東汽車旅館發現林姓女子以黑袋冰塊包覆陳屍，男友蔡姓男子涉重嫌遭逮，警方並在房內查獲多項毒品，全案仍待解剖與調查釐清。
35歲林姓女子前晚陳屍屏東市一家汽車旅館，脖子以下被多層黑色塑膠袋包住，袋內放滿冰塊，死狀甚為詭異。林女與45歲蔡姓男子已租房一個多月，蔡男前天匆匆離開後林女屍體便被發現，警方昨天凌晨循線逮捕蔡男，蔡男稱不知林女死因，疑似吸食毒品過量，全案仍由檢警調查中。
據了解，前晚8時許汽車旅館櫃檯人員發現蔡男單獨開車離開時神色慌張，查覺有異就撥打房間電話，但無人接聽，開門入房查看，發現林女坐在沙發上，全身被多層黑色塑膠袋包住，袋中裝滿冰塊，只露出頭部，已無氣息，嚇得報警。
因房務人員已2、3天沒見到林女，警方推測蔡男可能擔心屍體發臭，才會買黑色塑膠袋及冰塊把林女「冰鎮」減緩屍體腐敗速度，警方也在房內發現海洛因、依托咪酯煙彈、依托咪酯半成品等毒品，數量可觀。
警方昨天凌晨在屏東河濱公園鐵舊橋下逮捕蔡男，他在車內睡覺，車上有毒品吸食器、針筒等物，蔡男稱不知林女死因，疑似因吸食毒品過量致亡，警方不排除蔡男吸毒外也有販毒。
檢警相驗林女遺體，承辦檢察官范育誠表示，林女身上無外傷，僅有舊傷，將解剖確定死因。蔡男警詢後被移送屏東地檢署，媒體詢問蔡男「你有沒有殺害她？」、「你有販毒嗎？」，蔡男一言不發直接上警車。林女死因及事發經過則有待檢警調查釐清。
晚間櫃檯人員見蔡男獨自開車離去時神色慌張，回撥房內電話又無人接聽，進房查看後，才發現林女坐在沙發上，身體被黑袋與冰塊包住，已明顯死亡。 因林女與蔡男同住已逾一個月，蔡男案發後匆匆離開且行蹤可疑，房內又查出大量毒品與吸食工具，警方因此認定他涉有重嫌，正進一步追查是否與死亡直接相關。 檢警相驗後發現林女身上無外傷、僅有舊傷，初步不排除毒品過量致死，真正死因仍須解剖確認；同時也在查蔡男是否除吸毒外，另涉及販毒等不法行為。
精華 FAQ
晚間櫃檯人員見蔡男獨自開車離去時神色慌張，回撥房內電話又無人接聽，進房查看後，才發現林女坐在沙發上，身體被黑袋與冰塊包住，已明顯死亡。
因林女與蔡男同住已逾一個月，蔡男案發後匆匆離開且行蹤可疑，房內又查出大量毒品與吸食工具，警方因此認定他涉有重嫌，正進一步追查是否與死亡直接相關。
檢警相驗後發現林女身上無外傷、僅有舊傷，初步不排除毒品過量致死，真正死因仍須解剖確認；同時也在查蔡男是否除吸毒外，另涉及販毒等不法行為。
上一則
高雄、寧波復飛 台觀光界盼兩岸直航速回疫前水準
下一則