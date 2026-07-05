女店員上大夜班精神不濟 喝拿鐵忘結帳遭告 改判無罪

徐姓超商女店員被陳姓店長控凌晨「偷喝」市價75元台幣的燕麥奶拿鐵，士林地院依業務侵占罪判3月得易科罰金之刑。台灣高等法院批評雇主享有24小時營運的經濟利益，卻因店員失誤興訟，徐女在監視器前飲用，業務侵占罪不處罰過失犯，改判無罪確定。（記者王宏舜／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 超商女店員因大夜班疲勞，喝下未結帳的拿鐵遭告業務侵占，一審判刑後上訴，高院認為屬漏結帳失誤且無不法意圖，改判無罪。

超商徐姓女店員被控凌晨「偷喝」市價75元（台幣，下同）的燕麥奶拿鐵，店家提告，徐女解釋先前即預購32杯，因精神不濟而漏結帳，士林地院依業務侵占罪判3月得易科罰金之刑。徐女上訴，台灣高等法院批評雇主享有24小時營運的經濟利益，卻因店員失誤興訟，徐女在監視器前飲用，業務侵占罪不處罰過失犯，改判無罪確定。

高院 指出，台灣超商能提供五花八門的服務，關鍵在於「萬能店員」，但這卻是「廉價的便利」，店員在極低的薪資門檻下負擔爆炸性成長的「組合勞動」，不僅要會結帳，還要清洗機台、製作霜淇淋與咖啡、上架商品等。勞動基準法明文規定「勞工繼續工作4小時，至少應有30分鐘之休息」超商大夜班多採取單人值班，勞工的注意力會渙散，發生失誤的機率倍增。

徐女為某超商北車捷運站正職員工，因男友央求代班，才無薪支援北投一家分店的大夜班。士林地檢署起訴指出，徐女去年5月17日凌晨4時，擅取店內業務持有的飲品材料，製作市價75元的燕麥奶拿鐵，未結帳即飲用，陳姓店長調閱監視器畫面而報警，她涉犯業務侵占罪。

因單人值班，徐女表示因極度疲憊、體力達極限，沖了咖啡卻忘了結帳，是疏失而非惡意侵占，更何況她是在監視器前沖泡，若有犯意，早就規避監控。士林地院認為徐女製作飲品時並未恍惚，審酌燕麥奶拿鐵價格不高，判3月徒刑，得易科罰金。

徐女上訴，並指當天因疲勞，延遲將鮮食上架，導致馬鈴薯損壞並遭客人投訴，陳姓店長向她索賠1萬5000元，但她代班根本沒拿到薪資。她說，這起案子根本就是陳姓店長「以刑逼民」的延伸，獅子大開口。

高院調查，徐女去年5月16日早上7時至下午6時上北車捷運店早班，翌日凌晨支援分店大夜班，期間喝了一杯未結帳的燕麥奶拿鐵，但6時購買薏仁漿則有結帳。高院確認徐女去年5月8日即預購32杯燕麥奶拿鐵，案發前寄杯剩26杯，她「因身心俱疲才漏結帳」的主張可信。

合議庭認為當員工隨手拿取一瓶提神飲料飲用，以維持最低限度的工作動能時，大腦預設的指令極可能是「稍後趁空檔刷條碼」或「下班時與其他商品一併結帳」，但極可能因客流或其他店務打斷，本件欠缺徐女不法意圖，改判無罪，不得上訴。