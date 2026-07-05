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退休翁對3歲孫女伸狼爪 孫目睹手勢成鐵證 遭判5年

記者陳恩惠／桃園5日電
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桃園有名色外公趁著到女兒家顧外孫時，對3歲外孫女猥褻造成受傷，桃園地院依對未滿1...
桃園有名色外公趁著到女兒家顧外孫時，對3歲外孫女猥褻造成受傷，桃園地院依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪判處有期徒刑5年。全案仍可上訴。(記者陳恩惠／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

桃園一名退休男子被控在女兒家對3歲外孫女猥褻，女童喊痛、哥哥目擊比出手勢，醫院驗傷與測謊結果均成為不利證據，法院判處5年徒刑。

有名退休男子到桃市女兒家顧外孫子女時，竟對年僅3歲的外孫女伸狼爪，徒手摩擦女童下體致紅腫疼痛，女童當晚洗澡時，突然冒出一句「下面痛痛，看醫生」媽媽察覺異狀追問，女童哥哥更比出目擊手勢；男子否認犯行且測謊未過，桃園地院依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判5年徒刑，可上訴。

判決指出，男子是女童的外公，彼此具有家庭成員關係。他明知外孫女在2024年7月7日案發時年僅3歲，性自主及事物判斷能力均未成熟，卻趁著照顧女兒的一雙兒女之際，在女兒家對外孫女下手，造成女童外陰部紅腫、疼痛。

事發當晚，女童於洗澡時，主動告訴媽媽下面痛要看醫生，女童母親證稱，她隨即檢查女兒外陰部，看起來紅腫，不像尿布疹，於是問說「是誰弄你下面」，女兒說「外公」，又去問兒子說「妹妹的下面是誰弄的」，兒子也說「外公」，還將五指併攏，從下體往胯下來回摩擦，比出他在房間內親眼看見的動作。

男子面對警詢、偵查及法院審理，僅承認案發當天曾到女童住處並與她相處，始終否認猥褻，辯稱「我沒有去弄她」，還主張女童外陰部紅腫可能只是尿布疹。

法院向衛生福利部桃園醫院函詢，院方回覆表示，依據採檢照片，女童大陰唇明顯紅腫且會疼痛，內側無接觸尿布之處亦泛紅，與尿布疹分布及外觀不符，罹患尿布疹的可能性較低。

此外，檢方偵查期間經男子同意，委請刑事警察局進行測謊。當男子被問到「你有沒有用手或任何物品摸她下體」及「你有沒有在住處用手或任何物品摸她下體」時，均回答「沒有」，但兩個問題的測試結果都呈現「不實反應」。

法院認為，測謊結果進一步佐證男子否認犯行，是為了卸責的說詞。綜合女童母親證詞、哥哥目擊後比出的動作、女童傷勢、醫院驗傷資料及測謊結果，足以認定男子確實徒手摩擦3歲外孫女陰部。

合議庭審酌，男子身為被害女童外公，竟罔顧人倫綱紀，為逞一己私慾，對案發時僅3歲的外孫女強制猥褻，對女童身心造成無可磨滅的傷害，也可能影響她日後對兩性關係及家庭觀念的認知，危害重大。

法院並指，男子犯後始終否認犯行，也未與被害人達成和解或賠償損害，考量他已退休、已婚及無需扶養親屬等情況，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪判處有期徒刑5年。全案仍可上訴。

精華 FAQ

  • 被告是女童的外公，案發時受託到女兒家照顧外孫子女，卻被指趁機對年僅3歲的外孫女下手，屬家庭內部的重大性侵案件。

  • 法院綜合女童母親證詞、哥哥目擊後比出的摩擦手勢、女童外陰部紅腫疼痛、醫院驗傷意見，以及測謊不實反應，認定其徒手摩擦陰部屬實。

  • 桃園地院依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判處男子有期徒刑5年。法官認為他罔顧人倫、否認犯行且未和解賠償，對幼童身心傷害重大。

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