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師將學生頭髮綁成「沖天炮」羞辱 全班笑學生哭 判賠37萬

記者游明煌／基隆即時報導
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一名導師將學生頭髮綁成「沖天炮」當眾羞辱，全班笑，學生哭，法官判賠台幣37萬。(...
一名導師將學生頭髮綁成「沖天炮」當眾羞辱，全班笑，學生哭，法官判賠台幣37萬。(記者游明煌／攝影 )

基隆市某學校爆發一名導師因認為一名學生在上課時違反上課秩序，提醒勸阻無效，叫到講台中央，當著全班同學面前，用力拉扯頭髮以多個橡皮筋把她頭髮綑綁豎立於頭頂成「沖天炮」髮型，全班同學哄堂大笑，學生感到羞辱痛哭。法官指教師為發洩個人情緒，致學生心理創傷，學業表現亦受影響，還有其他「不當管教」行為，判決教師及學校要連帶賠償37萬5千元(台幣，下同，約1.17萬美元)給受害學生。

基隆地院判決指出，家長指控，學生就讀該學校時的一名班導師，112年6月某日，無故要求學生至教室講台中央，在全班同學面前拉扯其頭髮並強行控制行動，以多個綑綁便當之橡皮筋將頭髮綑綁豎立於頭頂，並說「你敢動我就再多綁一個」；其後，導師將其中一圈橡皮筋大力扯下，使全班同學哄堂大笑，學生屢次想掙扎逃脫，卻均遭導師強行控制，直至拔光所有橡皮筋為止，過程中學生因頭髮遭拉扯疼痛及感受羞辱而哭泣，但導師置若罔聞。

家長說，學校校園事件處理會議調查小組出具調查報告，判定導師行為已構成教育部訂定的「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」第4點規定之「體罰」。

家長認為，導師體罰行為造成學生身體受有外部傷害，亦造成心理健康傷害，在同儕間的評價受到貶損，影響人格發展及名譽，依民法提出損害賠償。

家長還指控導師其他「不當管教」行為，包括要求學生於體育課、美勞課、電腦課等外堂課時，留在教室內訂正、罰寫、罰抄，致學習權遭侵害，無法跟上學習進度；多次要求學生於午休期間訂正作業、罰抄課文，完成後才可午休，喪失午休時間致精神不濟。

判決書指出，導師向法官說明，112年6月事件，課堂間因學生再次違反上課秩序，經提醒勸阻學生出言辱罵，造成莫大壓力。雖有失當的管教行為，但是基於糾正、教育目的，在長期輔導壓力及突發刺激下始一時情緒失控，與惡意、持續性的霸凌行為有本質上不同。校事會議調查小組亦認定為「單一偶發事件」，事發後後悔不已，絕無卸責之意，發自內心對學生倍感歉意。

導師並說，針對其他指控，因已當老師多年，是基於教育目的，為解決學生學習意願低落、嚴重落後問題，要求其完成未完成作業，屬依規定的教師一般管教措施。

為釐清綁成「沖天炮」髮型過程，法官調閱教室監視器還原真相，法官指出，監視畫面未見學生有任何干擾上課秩序、辱罵行為，導師於長達4、5分鐘時間內，反覆對學生施以強制力，拉扯頭髮、肢體，並拍打、推開、固定欲掙脫的學生。

法官說，導師綁了一條橡皮筋後，再至講桌尋找及向其他學生索取橡皮筋，執意完成沖天辮髮型，甚至不斷引導全體學生注意學生的髮型，使同學嘲笑學生，再用力一一扯下橡皮筋，才令學生返回座位，「其行為顯是個人對學生之不滿及惡意之不法侵害行為，與教育目的毫無相干，更非「一時情緒失控」。

法官指出，綜合考量相關證據，認為家長提出損害賠償、請求被告賠償心理諮商及療程費等有理由，判決導師及學校要連帶賠償37萬5850元給受害學生為合理、有理由，其他求償無理由。全案可上訴。

精華 FAQ

  • 導師在全班面前強拉學生頭髮，拿橡皮筋把頭髮綁成頂在頭上的沖天炮造型，並持續控制學生動作，讓同學哄笑，造成學生當場痛哭與羞辱感。

  • 法官調閱監視畫面後認為，當時未見學生有辱罵或嚴重干擾秩序，導師反覆施力、拍打推開並刻意羞辱，顯然帶有個人不滿與惡意，與教育目的無關。

  • 法院認為學生因此受有身心與學習影響，採信家長提出的損害賠償請求，判決導師與學校須連帶賠償37萬5850元，案件仍可再上訴。

心理健康 教育部

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