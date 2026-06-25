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自認遭欺凌 槍殺前老闆等5人 男更一審仍判3個死刑

記者陳宏睿／台中25日電
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康建生技公司前員工李鴻淵4年前闖入前東家，槍擊負責人賴敏男等5人，釀4死1重傷，...
康建生技公司前員工李鴻淵4年前闖入前東家，槍擊負責人賴敏男等5人，釀4死1重傷，台中高分院更一審昨仍判李3個死刑、褫奪公權終身。（本報資料照片）

男子李鴻淵自認遭前東家欺凌，4年前持3把手槍闖入南投康建生技公司，槍擊負責人賴敏男等5人，釀4死1重傷，一、二審皆判李3個死刑，最高法院以未精緻化量刑、未做更生教化可能性鑑定為由，發回更審。台中高分院更一審認定李以「行刑式槍決」4人，判死罪責相當，昨以一致決仍處3個死刑、褫奪公權終身。

更一審指出，李以殘忍手法奪去多人生命，該當關於死刑的2024年憲判字第八號判決「個案犯罪情節最嚴重」情形。

更一審表示，此案雖然有更生教化可能性鑑定，但有關李品行、犯後態度等情狀，不足作為從輕量刑參考，無從合理期待可透過矯治教化，降低再犯嚴重犯罪風險，判死符合罪責相當原則。

南投草屯療養院受託鑑定李鴻淵的更生教化可能性，結論是李有「復歸社會可能性」。鑑定醫師陳佩琳作證時坦言，報告效期僅有評估後半年至1年，僅能呈現李有無悔悟的傾向，無法確認是否為「真心悔悟」，對象也僅有李與妻兒，未納入軍中同袍或被害人家屬陳述。

檢察官鄧巧羚質疑，鑑定報告的方法、依據、素材、效期都有缺陷，結論過於樂觀，鑑定的結果也不等同於李未來復歸社會後的表現，不具參考價值，應揚棄，被告行刑式槍決四人，科處死刑適當。她慨嘆，李的犯罪事證鐵證如山，迄今仍在爭辯是否判死，「殺人容易，判死卻如此困難」。

審理終結前，李向被害人家屬委任律師下跪，痛哭說「知道錯了，希望律師替我向被害人家屬道歉，不管法官判什麼都接受，下輩子再替被害人家屬做牛做馬」。

被害人家屬律師黃靖閔表示，每通知出庭，家屬即嚇得渾身發抖、情緒失控，仍活在槍擊的恐怖陰影中，始終不願出庭，此次判死能安撫家屬情緒，符合國人法律情感。

59歲李鴻淵曾任職康建生技，離職後自認遭欺凌，懷恨8年後在2022年7月14日拿3把改造手槍闖入公司，槍殺賴敏男胞弟、女兒、劉姓課長、張姓行政主任，賴敏男則重傷，永久喪失語言與認知能力；槍殺賴胞弟與殺賴未遂部分各處無期、13年徒刑定讞。

精華 FAQ

  • 判決與內文指出，李鴻淵離職後自認遭前東家欺凌，長期懷恨在心，最終攜帶三把改造手槍闖入公司報復，導致多人死傷。

  • 法院認定他以殘忍方式行刑式槍決多人，屬最嚴重犯罪情節，且其品行與犯後態度不足以減刑，難期待經矯治後降低再犯風險。

  • 鑑定雖稱李有復歸社會可能性，但醫師坦言效期有限，且素材只涵蓋妻兒等人，未納入更多關係人意見，因此被認為過於樂觀。

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