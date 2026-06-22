不滿被封鎖 狂粉割頸啦啦隊員被收押 殺人未遂稱「被逼的」

中信兄弟啦啦隊成員「汶汶」王敬汶遭「狂粉」許男割傷頸部，許嫌坦承被「汶汶」封鎖社群帳號，禁止參加相關活動因而報復。警詢後依殺人未遂、傷害罪移送，檢方聲押獲准。(記者李隆揆／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 中信兄弟啦啦隊員汶汶在棚拍活動遭52歲許姓狂粉持刀割頸，幸無生命危險；警方查出他因遭封鎖與禁參活動心生怨恨，坦承報復後被依殺人未遂等罪移送並聲押。

職棒中信兄弟啦啦隊成員「汶汶」王敬汶前天參加棚拍活動，遭「狂粉」許姓男子持水果刀割傷頸部，經送醫救治無生命危險。警方逮捕許嫌，查出其因騷擾汶汶被封鎖網路社群帳號、禁止參加相關活動，他坦承因而報復，但沒想要殺人，警詢後昨依殺人未遂、傷害罪移送，檢方聲押獲准。

警方調查，無業52歲許姓男子前天下午2時許到台北市重慶北路某攝影工作室，參加汶汶棚拍活動，輪到他拍攝時，從外套拿出預藏的水果刀上前揮砍，割傷汶汶頸部，隨即遭現場人員制伏；過程中一名現場負責人、兩名攝影師手腳遭到割傷，許也割傷自己手指，共5人受傷，均無生命危險。

「汶汶」頸部刀傷長4公分、深約2公分，險些傷及頸動脈，住院接受治療。昨上午身體狀況回穩，稱許原是她的忠實粉絲，她會回應許的網路社群私訊，參加活動時也配合拍照，但後來許男提及付出很多，要求她要有所回應，她自覺遭情感勒索及騷擾，去年9月封鎖許的社群帳號，部分活動主辦單位禁止許參加相關活動；在封鎖許後一度考慮報案，提告「跟蹤騷擾防制法」，但擔心激化，而作罷。

據了解，許約3年前起上網密切追蹤「汶汶」，常參加應援活動、在網路社群與「汶汶」頻繁互動，幾乎每場賽事都出現，持手機拍照，還曾購買100本汶汶寫真集，被同好稱為「汶汶阿伯」，後來開始傳訊給汶汶說「我那麼支持妳，怎麼不理我。」

許被逮時隻字不語，警方前晚間停止詢問，昨詢問犯案動機，他稱為支持汶汶購買周邊商品、參加活動，花了很多錢，不滿遭汶汶及多個活動主辦方封殺而報復，但未想致人於死，否認有殺人犯意。

許被移送時情緒激動，點名三個活動主辦人，怒罵「他們的所作所為逼我做的，會受到良心譴責。」一度出手撐住警車拒不上車，經員警出言制止，才配合上車。檢方訊後認定許涉殺人未遂、傷害等罪嫌重大，有反覆實施之虞，向法院聲押。

據了解，許姓男子一家原本居住台北市大安區，家人因許的失控行為搬家到新北市，原本北市住處留給許獨居，年邁父親每月匯款2至3萬元台幣給兒子作為生活費。他曾犯20多起竊盜案，包括偷模型及雜誌書籍，因患有強迫症而獲法院減刑，多被判處拘役。