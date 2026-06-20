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放任男嬰趴睡窒息亡 無照保母判7個月、賠400萬台幣

記者陳恩惠江婉儀／桃園20日電
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文章摘要整理：

桃園蔡姓無照保母非法收托男嬰並讓其趴睡，導致窒息身亡，法院判她過失致死七個月徒刑、緩刑五年，並賠償家屬四百萬元。

桃園一名不具保母資格的蔡姓女子，去年非法收托照顧5個月大的男嬰，還讓男嬰趴睡，結果僅半小時餘，竟釀男嬰窒息搶救不治憾事，被桃園地院依過失致死罪判刑7個月徒刑，緩刑5年，另得賠償家屬400萬元台幣。

非法保母釀憾事時有所聞，桃園日前也有民代爆料10坪大的空間非法收托20名嬰幼兒。婦幼局坦言查緝非法難度高，有賴民眾協助，若發現嬰幼兒聲音特別多或其他異狀，麻煩請通報市府。

判決指出，蔡姓女子未領有我國保母人員技術士證或居家式托育服務證照，仍接受何姓夫婦委託照顧男嬰，照顧時間從周日晚上9時至周晚間9時30分。去年5月9日晚間7時許，蔡女將男嬰放在2樓嬰兒床，讓男嬰維持趴睡姿勢後便下樓，直到晚間8時才上樓查看，此時男嬰已嘴唇發紫且無呼吸心跳，搶救後仍不治。

蔡女於偵審階段皆坦承犯行，法院認為她放任男嬰趴睡造成窒息死亡結果，有應注意而未注意責任，因此以過失致死論罪，判刑7個月，但考量她坦承犯行，以400萬元台幣與男嬰父母達成和解後，也獲對方當庭表示原諒，因此宣告緩刑5年。

婦幼局呼籲，未具居家托育人員資格者，不得收托三等親以外幼兒，家長如有托育需求，應透過居家托育服務中心媒合合格居家托育人員，以確保嬰幼兒獲得安全且妥適的照顧。合格居家托育人員除須符合相關資格規定外，其托育環境亦會由居家托育服務中心定期檢核，並透過不預告訪視機制，持續關注幼兒受照顧情形及托育品質。

精華 FAQ

  • 蔡姓女子未具保母資格，仍受託照顧五個月大男嬰，並讓他趴睡後下樓離開，約一小時後查看時發現男嬰已無呼吸心跳，送醫搶救仍不治。

  • 法院認為她明知自己無照仍收托，且讓嬰兒維持趴睡姿勢卻未及時查看，對可能造成窒息風險應注意而未注意，因此以過失致死罪論處。

  • 婦幼局提醒，未具居家托育資格者不得收托非三等親幼兒，家長應透過居家托育服務中心媒合合格人員，並留意環境與收托異狀，及時通報市府。

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