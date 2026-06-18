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校園電子煙通報3年飆7倍 驚見小五生躲廁所集體吸食

記者翁唯真／台北18日電
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電子煙校園通報案例增 製表／元氣中心
電子煙校園通報案例增 製表／元氣中心

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：校園電子煙通報三年暴增七倍，2025年已達1692件。
  • 重點二：小五生躲廁所集體吸食，電子煙偽裝與加味降低警覺。
  • 重點三：政府與立委籲跨部會查緝，追源頭並建立校園處置流程。

小五學生竟在校內廁所集體吸食電子煙，國教署統計，涉嫌攜帶或使用電子煙的校園通報案件於3年內飆升7倍，2025年累積1692件，估計逾4萬多名國高中生吸食電子煙。在野立委呼籲，政府應成立跨部會通報機制，加強源頭查獲，共同打造無菸校園。

電子煙嚴重危害青少年身心健康，台中市西屯區市議員參選人劉芩妤表示，電子煙常被偽裝成可樂瓶、珍奶瓶或流行小物，配合水果等加味糖衣，降低孩童警覺。有家長反映，小五學生齊聚廁所輪流吸食電子煙。近年來，「喪屍煙彈」依托咪酯等新興毒品透過電子煙，流入青少年網絡，讓校園安全面臨國安危機。

林口長庚兒童急診主治醫師吳昌騰於臉書貼文講述一名16歲高中男生因眼神空洞、腳步東倒西歪，雙手不時突然抽動，被母親送至急診，初步檢查結果正常，並無發燒，但狀態就是不對勁。所幸醫師注意到他外套口袋露出一小截黑色裝置，原來是電子煙載具。

不久後，高中生血壓下降，急診醫療團隊給予支持性治療，持續監測。檢驗結果證實他吸食是近年讓急診醫師愈來愈熟悉的「喪屍煙彈」依托咪酯。

國教署「校園安全通報作業系統」數據顯示，學生攜帶或使用電子煙等通報案件爆發式成長，2023年僅237件，2024年499件，2025年飆升至1692件，暴增近7倍；今年截至5月底，短短5個月通報量達1050件。

國健署2025年青少年吸菸行為調查結果發現，國中與高中職學生的電子煙使用率分別為2.1%、5.1%，換算約1萬2千多名國中生、近3萬名高中生吸食電子煙。

菸害防治法修正草案於2023年上路，重罰吸食電子煙者，整體吸食率呈現下降趨勢，民眾黨立委蔡春綢表示，政府不要對微幅下降數據「自我感覺良好」，應盡速建立校園明確處置指引，擬定辨識、保存證據、通知家長、校安通報、衛生稽查及警政協助等流程，並追查取得來源。

教育部國民及學前教育署體衛組專委林如容表示，2025年已函文至地方政府，盼將查獲學生使用菸品、類菸品納入校安通報，參加跨部會的電子煙查緝平台，並請學校落實依電子煙處遇流程處理。

衛福部菸害防制組科長曾伯昌表示，將配合教育部整併校安與衛生局的通報表單，並持續透過購買匯款、取貨資訊追查源頭黑心供應鏈；目前也正推動菸害防制法修法，將電子煙的製造、輸入、販售及供應正式納入刑責。

精華 FAQ

  • 國教署數據顯示，校園攜帶或使用電子煙通報從2023年237件增至2025年1692件，暴增近七倍，反映電子煙偽裝性高、取得容易，也可能被新興毒品利用，讓校園風險同步升高。

  • 電子煙常被做成可樂瓶、珍奶瓶或流行小物，再搭配水果等加味，降低青少年戒心；此外，部分「喪屍煙彈」依托咪酯也會透過電子煙流入校園，形成更隱蔽的接觸管道。

  • 教育部、衛福部將整併校安與衛生通報表單，納入跨部會電子煙查緝平台，並要求學校依處遇流程辦理；同時追查購買、匯款與取貨資訊，鎖定源頭供應鏈，推動修法納入刑責。

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