北科大研究生之死 失去孩子的父親2500字沉痛告白：只是希望知道真相

北科大。(北科大提供)

台北科技大學1個月前有研究生在校園發生憾事，親友質疑和學業壓力過大有關。死者的父親昨晚在社群平台Threads發表逾2500字的文章，他表示，30天來家屬沒有在網路上發表任何攻擊性的言論，也沒有主動公開任何錄音或資料。他們選擇等待、選擇體諒，但等待至今，仍未等到讓家屬安心的說明。「我們只是希望知道真相。更希望不要再有下一個家庭，承受與我們一樣的痛苦」。

研究生父親的文章全文：

我是今年5月19日於台北科技大學離世吳姓研究生的父親。

今天，是孩子離開的第30天。

有人說，親人的離去不是一場暴雨，而是此生漫長的潮濕。

這30天來，我們經歷了人生中最黑暗的時刻。

原本以為，隨著時間過去，悲傷會慢慢減輕；但事實上，每一天醒來，我們都還是在面對同樣的現實——那個陪伴我們24年多的孩子，再也回不來了。

家裡依然留著他的房間、他的物品，也留著我們無法放下的思念。

失去孩子的痛，不是幾天、幾個星期就能走出來的事情，而是往後餘生都必須學習承受的課題。

我特別選在教授母親後事圓滿之後，才寫下這段話。

因為身為父母，我們理解失去親人的痛苦，也願意給予最基本的體諒與尊重。

然而，在孩子離開之後所經歷的一切，卻讓我們不得不站出來說出自己的感受。

我的孩子跟隨指導教授4年。

這4年的寒暑，本應是一段師生共同成長的歲月。 身為家長，我們一直相信，大學不只是傳授專業知識的地方，更是培養人才、作育英才的殿堂；而教授不只是研究指導者，更是學生人生道路上的重要引路人。

然而，在孩子離開之後，我們所感受到的，卻是長時間的沉默、疏離，以及一次又一次未被回應的等待。

5月19日事發當天，我們在警察局曾見到教授一面。

當時身為家屬的我們，正承受著人生最巨大的打擊。

然而從那一天起，到5月24日頭七之前，我們沒有接獲教授或校方任何慰問、關懷或說明。

5月24日頭七當天上午8時14分，教授透過LINE傳送了一張照片到孩子的帳號，卻沒有任何文字說明。

直到今天，我們仍不知道那張照片想表達什麼，也不知道其用意為何。

那一天，是孩子的頭七。

對於一個失去孩子的家庭而言，這樣的訊息不但沒有帶來安慰，反而留下更多疑惑與傷痛。

更令我們難過的是，從5月19日至5月24日這段期間，我們始終未感受到校方與指導教授的關懷。

我們不知道孩子在學校究竟發生了什麼事情，也沒有人主動向家屬說明孩子離世前後的相關情況。

直到5月25日上午，家屬友人致電北科大校長室反映後，校方才於上午10點多與家屬聯繫，並於11點多送來兩個花籃。

5月26日下午，電機學院院長與兩位實驗室同學前來致意。 但院長當時也向家屬表示，他無法代表學校發言。

而在院長離開之後，教授才首次致電給我。

身為父親，我始終無法理解的是，孩子跟隨教授4年。

4年的時間裡，教授不只是孩子的指導老師，更是他求學路上最重要的師長之一。

研究遇到困難時，他向教授請教；研究遇到挫折時，他努力達成教授的要求；為了完成學業與研究，他投入了人生中最珍貴的青春歲月。

然而，當孩子離開之後，我們卻始終感受不到教授願意主動面對家屬的態度。

從5月19日事發當天，到5月24日頭七；從頭七到告別式前後，我們一直在等待。

等待一句關心。

等待一句慰問。

等待一句說明。

等待一次真誠的面對。

我們等了一天、兩天、三天。

我們等到孩子頭七。

我們等到家屬友人致電校長室。

我們等到院長前來致意。

最後，我們才等到教授的電話。

身為父親，我從來沒有要求任何人為我的悲傷負責。

我只是始終不明白，為什麼一位跟隨教授4年的學生離開後，家屬連一次主動而真誠的關心，都等了這麼久。

也正因如此，直到今天，我們仍感到無比遺憾與心痛。

5月29日我孩子的告別式前，校方曾提及將頒發榮譽畢業證書給他。 然而截至今日，家屬仍未收到相關說明與安排。

自孩子離開至今，我們家屬始終選擇沉默。

這段時間以來，我們未曾在網路上發文指責任何人，也未曾發動輿論攻擊任何人。

網路上曾出現與事件相關的錄音及討論，但家屬從未主動發布相關錄音檔，也未曾透過任何方式刻意散布或操作輿論。

然而，自事件發生以來，網路上也陸續出現許多未經查證的揣測、評論與指責，甚至有部分言論將矛頭指向家屬。

對於一個剛失去孩子的家庭而言，這些言論無疑造成了再次傷害。

我們曾經無數次想站出來說明，也曾經無數次因為看到不實內容而感到憤怒與難過。 但即使如此，我們仍選擇克制，沒有在網路上與任何人爭辯，也沒有透過網路攻擊任何人。

因為我們始終認為，與其讓情緒淹沒事實，不如等待相關單位給予家屬一個清楚而負責任的說明。

然而，隨著時間一天一天過去，家屬等到的不是答案，而是更多的疑問與失望。

30天來，我們沒有在網路上發表任何攻擊性的言論，也沒有主動公開任何錄音或資料。 我們選擇等待、選擇體諒，但等待至今，仍未等到讓家屬安心的說明。

失去孩子已經是人生最大的痛苦，而網路上未經查證的揣測與指責，則讓家屬承受了另一種形式的傷害。

這段時間以來，我們也看見許多研究生、畢業生以及社會大眾在網路上分享自己的經歷。

許多人提到自己曾面臨研究壓力、指導關係困境、反覆修改要求、長期焦慮，甚至曾在求學過程中感到無助與絕望。

看到這些留言，我們才發現，原來有這麼多人曾經歷過類似的處境。

此外，孩子離開後，我們也不斷思考另一個問題。

當學生長期承受研究壓力、焦慮與挫折時，學校的關懷與心理支持系統是否有發揮應有的功能？

孩子在離世前，曾搜尋過與心理輔導及協助相關的資訊。 身為家屬，我們至今仍不知道，在孩子承受巨大壓力的那段期間，是否有人發現他的困境、是否曾有人主動關心、是否曾有任何支持機制介入。

我們並非要責怪任何單位。

只是當一個年輕人在面臨人生重大困境時，除了學術要求與研究進度之外，是否還有足夠的支持系統能夠接住他？

如果沒有，那麼這不只是個人的遺憾，也可能是整個高等教育體系需要共同面對與改善的課題。

教育的目的，不只是培養優秀的人才，更應該保護每一位正在努力生活、努力學習的孩子。

我們無法判斷每一個個案的是非對錯。 但身為失去孩子的父母，我們真心希望這件事情能夠成為一個提醒。

我們希望學校能更加重視研究生的處境，也希望當學生發出求救訊號時，能夠有足夠的支持與關懷去接住他們。

直到今天，我們依然會想起孩子的笑聲、想起他回家的身影、想起那些曾經以為理所當然的日常。

失去親人最大的遺憾，不只是離別本身，而是那些來不及說出口的話，以及再也等不到的明天。 我們不是要攻擊任何人，也不是要製造對立。

我們只是希望知道真相。

更希望不要再有下一個家庭，承受與我們一樣的痛苦。

如果這件事情能夠帶來任何改變，

如果未來有一個孩子因此被看見、被理解、被幫助，

如果未來有一個家庭因此不必承受失去孩子的痛苦，

那麼，我們最大的心願，就是讓我的孩子成為最後一位。

— 一位失去孩子的父親

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線