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吃荔枝酒測會超標？苗栗警局長證實 建議酒測前先漱口

台灣新聞組／苗栗12日電
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網路盛傳吃荔枝酒測值會超標，苗栗縣警察局長認證「是真的」。記者杜建重／攝影
網路盛傳吃荔枝酒測值會超標，苗栗縣警察局長認證「是真的」。記者杜建重／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

苗栗縣議會質詢指出吃荔枝可能讓酒測超標，警局長證實屬實，並建議先漱口再測，以避免口腔殘留酒精影響判定。

荔枝正值產季，苗栗縣議會10、11日接連有議員質詢吃荔枝酒測值可能超標，縣警局長李忠萍證實是直的，警方除了有酒駕嫌疑才實施酒測，當事人也可以先漱口才酒測，避免吃荔枝等水果殘留在口腔的酒精影響準備性。

本報系聯合報報導，縣議會總質詢議程，議員黃芳椿昨天播放網路流傳一段吃完1顆荔枝隨即酒測，結果險些超標的影片，黃芳椿認為如果是真的，可能被有心人利用，假吃荔枝掩護酒駕，李忠萍答覆質詢時，表示「這是真的」。

李忠萍指出，因荔枝、榴槤等水果，吃過後會在口腔殘留酒精，因此如果馬上酒測，確實可能會有酒精濃度，要求員警執勤酒測，如果民眾反映有吃荔枝等狀況，提供礦泉水漱口後檢測。

此外，議員徐永煌9日質詢，也表示收到陳情，沒有喝酒駕肇事，但因吃了荔枝、麵包，酒測值0.26，酒測超標移送法辦，但當事人到醫院自費抽血檢測，血液酒精濃度零，李忠萍答詢說，警方會將抽血結果報告，一併檢附給檢察官裁量。

據中廣新聞網報導，警方強調，實施酒測都會視當事人是否有喝酒的特徵，才會決定是否進行酒測。當事人擔心吃荔枝等水果或食物，造成酒精殘留在口腔，也可以漱口後酒測。李忠萍也表示，警方除了有酒駕嫌疑才實施酒測，當事人也可以先漱口才酒測，避免吃荔枝等水果殘留在口腔，被依公共危險罪嫌移送。

精華 FAQ

  • 因荔枝、榴槤等水果在口腔內可能殘留酒精，若剛吃完就接受酒測，機器可能量到暫時性的酒精濃度，造成數值偏高。

  • 警方表示，若民眾剛吃過荔枝等可能殘留酒精的食物，可先以礦泉水或清水漱口，再進行酒測，以降低誤判風險。

  • 警方會將抽血檢驗結果一併附給檢察官，由檢察官綜合酒測與血液報告裁量，避免單靠口腔殘留造成不當移送。

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