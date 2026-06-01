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台電麥寮45米高風機起火 葉片飛落像墜機 消防員只能在地面警戒

記者蔡維斌／雲林1日電
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台電位於麥寮保安林地的風場第17號發電機組5月31日中午起火，火燒中的葉片玻璃纖...
台電位於麥寮保安林地的風場第17號發電機組5月31日中午起火，火燒中的葉片玻璃纖維，帶著火勢濃煙墜落樹林，有人形容像是墜機般可怕。（記者蔡維斌／攝影）

台電位於雲林縣麥寮鄉三盛村的第17號風力發電機組，昨天中午起火燃燒，火勢在強風助長下逐漸變大，因風機高達45公尺，已高過消防水線噴灌能力，只能在附近警戒待命，因火勢不大，整支巨大葉片的火燒玻璃纖維，從空中帶著濃煙落下，宛如墜機一般，消防員火速依墜落方向趕往打火。

「大家擔心的事還是發生」當地村民指出，過去曾發生葉片漏油或鬆脫，曾請台電要加強安檢，建議要有完整的配套措施或災害後續處理作為，發展綠能大家不反對，但也應好好保護的林地生態，如今隱藏危機，令人憂心。

台電雲林區營業處馬上把風機起火通報給台北總公司再生能源處，並進行起火原因調查，同時派員南下處理，初步調查火燒的機組係為台電設於麥寮風場的第17號風機，目前已燒損，相關電的器設備和併聯機組，也已經實施中斷，目前查無持續擴散損害狀況。

據了解，台電設在麥寮風場的發電機組共有23部發電風扇，造價約16億6000萬元（台幣，下同），平均每座約7000多萬元，並於2008年正式啟用商轉，每年發電量約1.24億度，使用迄今約有20年，過去發生故障，多半是葉片掉落、漏油的情形。

昨天發生燃燒事故的是第17號機組，是否機組老舊導致漏油，加上天氣太熱或零件過熱才引起燃燒，仍有待進一上檢查才能查明起火原因。

台電昨天發生火警的風機，係位在麥寮第1833號三盛保安林內地，林保署南投分署指出，風機事故若有造成林地受損，也將會依法求償。

雲林縣消防局於昨中午12時38分獲報，馬上出動消防車趕到現場，火燒風機四周盡是樹林，消防車趕到馬上架起水線，對飛落樹林的殘火逐一撲滅，以免引起空中和地面同時火燒，使火勢蔓延。

現場救火的消防隊說，風機高達45米，比10層樓高，已高過現有水線裝備所能噴灌的高度，因此只能在地面警戒，防止飛火波及其他地方。目前消防隊仍駐守現場，接近傍晚火勢逐漸變小。

台電位於麥寮保安林地的風場第17號發電機組5月31日中午起火，包括主機和葉扇都起...
台電位於麥寮保安林地的風場第17號發電機組5月31日中午起火，包括主機和葉扇都起火，造價7000多萬元的風機全被燒毀，起火原因待查。（記者蔡維斌／攝影）

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