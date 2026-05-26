不滿人工陰莖變短 7旬翁求償敗訴蛋洗診所

高雄7旬戴姓老翁「重振雄風」不滿人工陰莖變短，控名醫求償敗訴，4天內兩度至診所丟雞蛋抗議。（記者石秀華／翻攝）

74歲戴姓老翁因有勃起功能障礙，為重振雄風，前年到高雄知名某泌尿科診所施作人工陰莖置入手術，事後控訴生殖器長度由術前18公分縮水僅剩9公分憤對李姓醫師提告並求償53萬5000元（台幣，下同，約1萬7009美元），一、二審均認醫師無醫療過失，判戴敗訴；戴不滿，4天內兩度到診所丟雞蛋 被警方送辦。

戴姓老翁因有勃起功能障礙，2023年2月間到高雄知名的某泌尿科診所，花費23萬5000元由診所院長李姓醫師進行「單件式人工陰莖」植入手術。

事後，戴男控訴術前他的生殖器勃起長度約為18公分、未勃起為12.5公分，但術後3個月，他發現生殖器明顯變短，在診所測量時僅剩12.5公分，同年11月他前往市立大同醫院測量時，更只剩下9公分，認為李姓醫師在手術上有醫療過失提告，要求診所返還23萬5000元的手術費，並外加30萬元的精神慰撫金。

該診所抗辯，李姓醫師在施行手術過程順利，且戴男在術後多次回診，傷口與外觀皆顯示正常。診所並提出戴男後來至高醫岡山醫院就診時，測得自骨盆恥骨的長度為12公分，與李醫師測量的12.5公分相當，屬於台灣男性正常長度。

此外，去年4月高醫岡山醫院為戴男進行電腦斷層掃描，結果亦顯示「陰莖植體在原位、無移位」，證實手術並無疏失。

戴男打官司提告求償，高雄地院及高雄高分院一、二審法官均認定戴舉證不足，李姓醫師無醫療過失，判決戴敗訴。

戴不滿判決結果及診所置之不理，22日及25日清晨4時，分別前往位於七賢二路的泌尿科診所丟雞蛋抗議，警方查出戴男身分，戴到案稱，和診所有醫療糾紛才抗議，警詢後，依恐嚇及公然侮辱等罪嫌函送高雄地檢署偵辦。